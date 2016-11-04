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В правительстве одобрили идею внедрения электронных больничных листов

09:42 4.11.2016

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа, сообщает РИА Новости.

Законопроект был подготовлен Минтрудом, в нем предусматривается использование как прежней, бумажной формы листка нетрудоспособности, так и в виде электронного документа. В электронном виде листок нетрудоспособности формируется в автоматизированной информационной системе и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Такой листок имеет равную юридическую силу наравне с листком нетрудоспособности, оформленном на бланке.

В настоящее время для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону предъявляется листок нетрудоспособности, оформленный медорганизацией на бумажном бланке.

Использование электронного листка нетрудоспособности позволит снизить трудоемкость обработки документов, сократить количество обращений застрахованных лиц, а гражданам предоставит возможность получать информацию о выплатах на Едином портале госуслуг.

Механизм формирования листка нетрудоспособности в электронном виде был уже опробован в рамках пилотного проекта в Крыму, Астраханской, Белгородской областях и Москве.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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04.11.2016, 11:39
gvozd

Использование электронного листка нетрудоспособности позволит снизить трудоемкость обработки документов, сократить количество обращений застрахованных лиц
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ну вот КАК обьяснить Такие "совпадения"?
почему навязывание электронного больничного совпадает с Идентичным проектом на западе...?
еврокомиссия например Вдруг начала обязывать и продвигать эту штеллу..
я НЕ верю в такие "совпадения".

результат, сокращение доступа к медицинским услугам и обнародование истории болезни.
информация попадает в компьютеры и далее по стандартному сценарию - становится доступной всем кому не лень.
время обслуживания увеличивается - тупо намного больше информации надо заполнять.
04.11.2016, 11:33
.....бах.......

Когда от электромагнитного импульса воздушно космического подрыва ядерного боеприпаса гавкнутся все электронные документы, мы еще вспомним о приятелях ДАМ. Они видимо еще в детство не наигрались.
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