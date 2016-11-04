В правительстве одобрили идею внедрения электронных больничных листов

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа, сообщает РИА Новости.

Законопроект был подготовлен Минтрудом, в нем предусматривается использование как прежней, бумажной формы листка нетрудоспособности, так и в виде электронного документа. В электронном виде листок нетрудоспособности формируется в автоматизированной информационной системе и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Такой листок имеет равную юридическую силу наравне с листком нетрудоспособности, оформленном на бланке.

В настоящее время для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону предъявляется листок нетрудоспособности, оформленный медорганизацией на бумажном бланке.

Использование электронного листка нетрудоспособности позволит снизить трудоемкость обработки документов, сократить количество обращений застрахованных лиц, а гражданам предоставит возможность получать информацию о выплатах на Едином портале госуслуг.

Механизм формирования листка нетрудоспособности в электронном виде был уже опробован в рамках пилотного проекта в Крыму, Астраханской, Белгородской областях и Москве.