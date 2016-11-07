ВОЗ разработала рекомендации по предотвращению больничных инфекций

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработали рекомендации по предотвращению риска заражения пациентов внутрибольничными инфекциями, сообщает ТАСС.

Представители ВОЗ отмечают, что серьезную угрозу для пациентов представляет инфекция, которой они могут заразиться на операционном столе. Этот риск ставит под угрозу жизни миллионов пациентов. Рекомендации нацелены на минимизацию подобного риска.

Всего было разработано 29 таких рекомендаций. В частности перед операцией пациенту рекомендуется принять ванну или душ, а вот бритье не рекомендовано. Антибиотики следует применять только для предотвращения заражения до и во время операции, но не после нее. «Никто не должен становиться больным, стремясь выздороветь», - отметили представители ВОЗ.

Тринадцать рекомендаций касаются дооперационного периода, остальные — процесса самой операции и послеоперационного периода восстановления.

Отмечается, что в странах с низкими и средними уровнями дохода на душу населения 11% пациентов заражаются инфекцией во время хирургических операций. Однако проблема внутрибольничных инфекций актуальна и для развитых стран. Так в США больничная инфекция приводит к тому, что пациенты проводят в сумме более 400 тысяч дополнительных дней в палатах и это обходится в 900 млн. долларов.

Представители ВОЗ заявляют, что их рекомендации подходят для всех стран и их можно адаптировать к местным условиям.