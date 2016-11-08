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Ученые нашли причину устойчивости раковых клеток к химиотерапии

10:54 8.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Испанские ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне нашли одну из причин, которая способствует множественной резистентности раковых опухолей к химиотерапии.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследователи отмечают, что химиотерапия используется часто в случаях, когда хирургическое вмешательство невозможно по ряду причин. Однако у раковых клеток часто возникает устойчивость к противоопухолевым препаратам. Более того, некоторые опухоли обладают резистентностью даже к тем веществам, которые врачи еще не использовали.

В ходе своих исследований ученые обнаружили, что у 10 процентов опухолей толстой кишки и желудка отсутствует белок TP53TG1, который в здоровых клетках подавляет функции белка YBX1. В активном состоянии белок YBX1 проникает в клеточное ядро и активирует работу сотен онкогенов, которые предотвращают гибель злокачественных клеток.

В результате работы YBX1 опухоли становятся резистентными не только к веществам, которые обычно используются в лечении рака, но и к совершенно новым препаратам.

Ученые планируют разработать препараты, в ответ на лечение которыми не будет возникать множественная резистентность. Также они планируют выяснить, может ли активация белка TP53TG1 восстановить чувствительность раковых клеток к химиотерапии. 

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире, Онкологические заболевания и борьба с ними
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