Ученые нашли причину устойчивости раковых клеток к химиотерапии

Испанские ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне нашли одну из причин, которая способствует множественной резистентности раковых опухолей к химиотерапии.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследователи отмечают, что химиотерапия используется часто в случаях, когда хирургическое вмешательство невозможно по ряду причин. Однако у раковых клеток часто возникает устойчивость к противоопухолевым препаратам. Более того, некоторые опухоли обладают резистентностью даже к тем веществам, которые врачи еще не использовали.

В ходе своих исследований ученые обнаружили, что у 10 процентов опухолей толстой кишки и желудка отсутствует белок TP53TG1, который в здоровых клетках подавляет функции белка YBX1. В активном состоянии белок YBX1 проникает в клеточное ядро и активирует работу сотен онкогенов, которые предотвращают гибель злокачественных клеток.

В результате работы YBX1 опухоли становятся резистентными не только к веществам, которые обычно используются в лечении рака, но и к совершенно новым препаратам.

Ученые планируют разработать препараты, в ответ на лечение которыми не будет возникать множественная резистентность. Также они планируют выяснить, может ли активация белка TP53TG1 восстановить чувствительность раковых клеток к химиотерапии.