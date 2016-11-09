Смертность женщин от рака возрастет на 60 процентов к 2030 году

К 2030 году смертность женщин от онкологических заболеваний вырастет на 60 процентов, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского онкологического общества.

Из документа следует, что к 2030 году от рака умрут около 5,5 миллионов женщин. Еще в 2012 году рак стал второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смерти женщин.

Чаще всего женщины умирали от рака молочной железы, колоректального рака, рака легких и рака шейки матки. Злокачественные опухоли молочной железы диагностировали чаще, чем другие виды рака. Однако в Китае отмечался рост заболеваемости раком легких. Ученые предполагают, что это связано с тем, что женщины в Китае чаще всего становятся пассивными курильщиками, так как в стране курят более 50 процентов мужчин.

В странах Африки чаще диагностировали рак шейки матки. Отмечается, что эта форма рака чаще развивается у ВИЧ-инфицированных женщин.

Отмечается, что смертность от рака возрастет в странах с низким и средним уровнем дохода. Ученые заявляют, что необходимо проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и смертности от рака.