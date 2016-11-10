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Здоровое питание необходимо каждому больному

09:45 10.11.2016

По мнению врачей, неправильное питание становится одной из причин многих заболеваний – гастрит, язва желудка, диабет и прочих. Поэтому в столичных больницах правильное питание - один из важных пунктов борьбы с болезнью

Ничего жареного, жирного, острого, все блюда сбалансированы и максимально полезны для восстанавливающегося организма. Сейчас в ряде больниц пациенты заметили положительные перемены в обеспечении питанием.

Фото с сайта utro.uz

«Завтраки, обеды и ужины стали не только вкуснее, но и сытнее. Чувствуется, что повара используют продукты хорошего качества, - делится своими впечатлениями пациентка московской клинической больницы № 24, пенсионерка Алевтина Петрова. – На полдник нам дают йогурты и сезонные свежие фрукты, которые раньше только родственники в пакетах таскали». А в роддоме № 8 некоторые пациентки каялись, что как раз дома готовить времени нет, да и лень, а здесь и супчики, и фрукты, и овощи, и рыба, и молочка - все очень хорошо приготовлено.

Однако не везде столь же идеалистичная картинка, в интернете полно негативных и отрицательных отзывов. «В других медицинских учреждениях всё стало в разы хуже. Для примера возьмём среднестатистическую московскую больницу №15 имени О.М. Филатова, - пишет блогер Санта Лючия. - На питание одного пациента больница ежесуточно тратит порядка 339 рублей. На эту сумму пациенты, как правило, получают консистенцию крайне сомнительного содержания, которая скорее вызывает различного рода рефлексы, нежели аппетит».

Пациент Инфекционной клинической больницы № 2 Максим Бубнов отмечает: «В инфекционную больницу попадают люди с расстройством пищеварения, но легче не становится – ведь питание в больничной столовой такое, что состояние скорее усугубляется». А. Прощаева свое пребывание в Российском онкологическом  научном центре имени Н. Н. Блохина описывает так: «Я получила хорошее лечение, центр мне понравился – здесь высококвалифицированное специалисты, передовая диагностика. Но питание в больнице оставляет желать лучшего. Неужели эта отвратительная баланда, которую «наваливают» пациентам в тарелки, соответствует нормам и проходит проверки? Такой едой только врагов пытать».

Вывод напрашивается сам собой - во всём результат работы зависит от профессионализма работника, это касается и медицины, и питания. Неужели во всех больницах нельзя навести порядок с питанием? Чтобы жалобы клиентов больниц сменились на благодарности врачам и поварам.

Темы: Питание и диеты, Больницы и лечебные учреждения в России, Здоровье
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Комментарии читателей
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10.11.2016, 13:01
Палыч

Я в прошлом году ситуацию такую видел:
На принесенную в отделение еду сначала на прокорм садится вся медицинская смена.
Остаток - больным. Оно, может быть и вкусно, да в рот не попало.
Мне как-то, мужику 2-х метрового роста, на ужин досталась 1 (одна) детская сосисочка размером с пол-мизинца. И 2 ложечки пюре.
Ответ на претензии был один - магазин за углом.
Зато как нас кормили в день приезда Губернатора Области!!!
(Новый корпус открывали).
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