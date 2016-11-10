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Ученый усомнился в эффективности новых противораковых лекарств

09:13 10.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Новые препараты от рака, одобренные к применению в течение последних десяти лет, могут не оказывать существенного влияния на выживаемость пациентов. К такому выводу пришел британский ученый, опубликовавший материалы своего исследования в журнале British Medical Journal.

Исследователь отмечает, что многие из противоопухолевых препаратов продлевают жизнь пациентов всего на несколько недель или месяцев. При этом больные тратят шестизначные суммы на покупку этих лекарств. Только в 2015 году выручка от продажи таких препаратов по всему миру составила около 110 миллиардов долларов.

По мнению ученого клинические испытания противоопухолевых препаратов не являются полноценными. Одним из недостатков изучения влияния лекарств на организм являются так называемые «суррогатные конечные точки» по которым, собственно определяется эффективность препарата. Использования этого метода исследования ускоряет процесс регистрации и одобрения лекарственного средства, однако он достоверно не показывает, насколько препарат продлевает жизнь в целом. А это, как отмечает исследователь, нарушает этические принципы медицинских исследований.

Исходя из результатов своего исследования, ученый призвал разработать более строгие правила одобрения химиотерапевтических средств, а также принять меры по снижению их стоимости.

Темы: Новые лекарства и их перспективы, Онкологические заболевания и борьба с ними, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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