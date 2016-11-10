Ситуация с ВИЧ оказалась критической в 10 регионах России

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила в четверг, что в настоящее время десять регионов России считаются критическим с точки зрения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На первом месте Свердловская область, вот Екатеринбург, который попадал в прессу в последнее время», - сказала министр.

По словам главы ведомства, распространенность ВИЧ наиболее высока в регионах, через которые проходят пути наркотрафика. «У нас 57 процентов всех источников заражения ВИЧ - это инъекционный путь, как правило у героиновых наркоманов или аналогов героина», - отметила Скворцова.

При этом она добавила, что 40 процентов случаев заражения ВИЧ половым путем происходят с гетеросексуальными парами. «Речь не идет только о гомосексуализме, речь не идет о каких-то других особенностях. Речь идет о том, что жена от мужа заражается, и у нас увеличение идет за счет благополучных женщин», - сказала министр.