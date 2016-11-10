]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Ситуация с ВИЧ оказалась критической в 10 регионах России

15:22 10.11.2016
Вход в здание Минздрава © KM.RU, Илья Шабардин
Вход в здание Минздрава © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила в четверг, что в настоящее время десять регионов России считаются критическим с точки зрения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На первом месте Свердловская область, вот Екатеринбург, который попадал в прессу в последнее время», - сказала министр.

По словам главы ведомства, распространенность ВИЧ наиболее высока в регионах, через которые проходят пути наркотрафика. «У нас 57 процентов всех источников заражения ВИЧ - это инъекционный путь, как правило у героиновых наркоманов или аналогов героина», - отметила Скворцова.

При этом она добавила, что 40 процентов случаев заражения ВИЧ половым путем происходят с гетеросексуальными парами. «Речь не идет только о гомосексуализме, речь не идет о каких-то других особенностях. Речь идет о том, что жена от мужа заражается, и у нас увеличение идет за счет благополучных женщин», - сказала министр.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Профилактика и лечение ВИЧ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2016, 10:05
Иван .

Эпидемия спида идет в основном в регионах где у власти либерасты, да еще закончившие университеты предателей типа Йели и Гарварда.
11.11.2016, 09:46
Европеец

Вчера в 19.02 я специально написал неправдивую вещь - просто потому, что так гдупо написал автор статьи о ВИЧ.
Я ждал кто и когда найдет неправдивую информацию - пока почти никого проблема ВИЧ в России не интересовала. Выборы в Америке - точно и всякая другая мура а вот повальное заражение в России - нет, не интересно.
11.11.2016, 03:38
Чего там ознакамливаться?

Двойная или тройная антивирусная терапия ликвидирует симптомы иммунодефицита и улучшает показатели анализа крови буквально в течение дней и недель. Спросите любую медсестру в любой клинике, где проводят лечение, если подозреваете, что СПИД - это происки Рабиновича с планеты Нибиру.
Все комментарии (30)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.