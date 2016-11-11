Минздрав РФ разрабатывает механизм лекарственного страхования

Минздрав РФ разрабатывает модель лекарственного страхования, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

О том, что тема лекарственного страхования находится на обсуждении, ранее говорила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По словам Скворцовой, разработка новой модели лекарственного страхового обеспечения потребует определенных дополнительных ресурсов. Ведомство рассчитывает инициировать рассмотрение данного вопроса на уровне правительства РФ и других ответственных структур.

Предполагается, что данный вид страхования войдет в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Модель лекарственного страхового обеспечения уже давно работает во многих странах мира. Большинство европейских стран при амбулаторном лечении покрывают расходы на лекарства, назначенные врачом, всему населению. При этом кому-то лекарства выдаются совершенно бесплатно, какие-то группы населения оплачивают их частично. Так во Франции величина доплаты пациентом зависит от заболевания и составляет 0%, 35% или 65%. В Англии доплата фиксированная, вне зависимости от стоимости препарата пациент доплачивает за него 6 фунтов. При этом пенсионерам, дети, семьи с детьми, люди с относительно невысокими доходами от доплаты освобождаются.