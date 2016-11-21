Московские врачи требуют установить кнопки экстренного реагирования

Столичные врачи требуют установить тревожные кнопки вызова сотрудников полиции в поликлиниках и машинах скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергея Ремизова.

По словам Ремизова, в последнее время участились случаи нападения неадекватных пациентов на врачей. В частности, часто с агрессивно настроенными пациентами сталкиваются сотрудники травмпунктов.

По мнению медиков, решить проблему можно с помощью установок кнопок быстрого реагирования. «Настало время предоставить возможность каждому врачу скорой помощи пользоваться кнопкой экстренного вызова полиции», - резюмировал Ремизов.

Эту идею поддержал, в том числе, и главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Николай Плавунов. Плавунов добавил, что только по официальным данным правоохранительных органов в Москве ежегодно фиксируется порядка 200 случаев нападений на врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав РФ начал разработку нового законопроекта, который приравняет нападения на врачей к нападению на сотрудника полиции. Сейчас законопроект проходит общественные слушания.