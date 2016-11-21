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Московские врачи требуют установить кнопки экстренного реагирования

08:41 21.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Столичные врачи требуют установить тревожные кнопки вызова сотрудников полиции в поликлиниках и машинах скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергея Ремизова.

По словам Ремизова, в последнее время участились случаи нападения неадекватных пациентов на врачей. В частности, часто с агрессивно настроенными пациентами сталкиваются сотрудники травмпунктов.

По мнению медиков, решить проблему можно с помощью установок кнопок быстрого реагирования. «Настало время предоставить возможность каждому врачу скорой помощи пользоваться кнопкой экстренного вызова полиции», - резюмировал Ремизов.

Эту идею поддержал, в том числе, и главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Николай Плавунов. Плавунов добавил, что только по официальным данным правоохранительных органов в Москве ежегодно фиксируется порядка 200 случаев нападений на врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав РФ начал разработку нового законопроекта, который приравняет нападения на врачей к нападению на сотрудника полиции. Сейчас законопроект проходит общественные слушания. 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 11:39
Гость: На всякое действие

есть противодействие! Отношение врачей к пациентам породило агрессию пациентов!
21.11.2016, 10:42
Гость: Елена Москва

Вот поэтому от таких пациентов и нужна полиция.
21.11.2016, 10:29
Гость: Ладейников

Поддерживаю. Сначала лечить пусть научатся, а потом подумаем и об установке кнопок.
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