Употребление салата в пластиковой таре может стать опасным для здоровья

Употребление листьев салата, охлажденных и помещенных в пластиковую тару может быть опасно для здоровья. К такому выводу пришли британские ученые, пишет издание EurekAlert! со ссылкой на статью в Applied and Environmental Microbiology.

Исследователи обнаружили, что в случае наличия повреждений листьев салата, при помещении оных в упаковку, на них начинают активно размножаться бактерии рода Сальмонелла (Salmonella enterica). Вместе с соком растений данные бактерии образуют микробную биопленку, которая оказалась устойчивой к смыванию.

В случае стандартного пятидневного хранения упакованного салата в холодильнике ученые обнаружили около ста тысяч отдельных бактерий Salmonella enterica.

По словам ученых, данные бактерии попадают на листья салата при их выращивании в открытом грунте. Однако они могут попасть на листья из переработанной проточной воды. Сальмонеллы проникают в сосудистую систему растений, откуда их удалить практически невозможно.

Аналогичная ситуация была обнаружена и в случае хранения упакованного шпината.