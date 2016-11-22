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Употребление салата в пластиковой таре может стать опасным для здоровья

08:33 22.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Употребление листьев салата, охлажденных и помещенных в пластиковую тару может быть опасно для здоровья. К такому выводу пришли британские ученые, пишет издание EurekAlert! со ссылкой на статью в Applied and Environmental Microbiology.

Исследователи обнаружили, что в случае наличия повреждений листьев салата, при помещении оных в упаковку, на них начинают активно размножаться бактерии рода Сальмонелла (Salmonella enterica). Вместе с соком растений данные бактерии образуют микробную биопленку, которая оказалась устойчивой к смыванию.

В случае стандартного пятидневного хранения упакованного салата в холодильнике ученые обнаружили около ста тысяч отдельных бактерий Salmonella enterica.

По словам ученых, данные бактерии попадают на листья салата при их выращивании в открытом грунте. Однако они могут попасть на листья из переработанной проточной воды. Сальмонеллы проникают в сосудистую систему растений, откуда их удалить практически невозможно.

Аналогичная ситуация была обнаружена и в случае хранения упакованного шпината.

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 12:36
Алекс

Да мы все давно живём в "пластиковом мире"! Салат и другие продукты, это мелочи!
22.11.2016, 11:17
Татьяна Алексеевна

У какой НОРМАЛЬНОЙ хозяйки салат ЗАЛЕЖИВАЕТСЯ? Лично в моем окружении таких ДУР нет.
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