В России полностью изменят систему работы школьных психологов

В России будет полностью переформатирована работа всех школьных психологов, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец.

Данное решение было принято после трагедии, произошедшей в Пскове 14 ноября, когда двое подростков обстреляли машину полиции и затем свели счеты с жизнью.

По словам Голодец, случай в Пскове показал, что работу школьных психологов необходимо существенно усилить. Она отметила, что сейчас психологи в первую очередь ориентированы на детей в трудных жизненных ситуациях, детей, которые живут в заведомо неблагополучных семьях.

«Скрытое неблагополучие, дискомфорт, отсутствие внимания к ребенку, отсутствие человеческой родительской любви и внимания, дефицит времени у родителей на ребенка приводит к более сложным последствиям и иногда трагическим», - заявила Голодец.

Специалисты института судебной психиатрии имени Сербского проанализируют все трагические случаи и суициды среди подростков, которые произошли в России в последние несколько лет, и на основании своих выводов разработают курс семинаров и методик для психологов в школах. Благодаря чему службе психологов будет дано совершенно другое профессиональное наполнение по работе с родителями и учителями.