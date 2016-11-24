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Россия вступила в эпидемиологический сезон по гриппу

09:07 24.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Россия вступила в эпидемиологический сезон по гриппу, сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача страны Анну Попову.

По словам Поповой, ситуация по гриппу усложнится уже через 2-3 недели. Она также предупредила, что вирус гриппа преодолел межвидовой барьер, а потому штаммы вируса, ранее не патогенные для человека, теперь несут значительный риск.

«Есть риск появления новых патогенных штаммов вируса гриппа, к которым необходимо подготовится и не допустить их распространения. Это связано с преодолением вирусом межвидового барьера, то, чего мы никогда не видели и не регистрировали ранее. При этом новые штаммы приобретают высокопатогенные свойства», - заявила Попова.

Она отметила, что аналогичная ситуация наблюдается и в отношении вирусов, вызывающих корь и краснуху.

Отмечается, что на текущий момент от гриппа привиты около 37 процентов россиян. При этом вакцины российского производства показали свою высокую эффективность. Так в прошлом сезоне количество привитых от общего числа заболевших не превысило 2,7 процентов, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял порядка 8 процентов.

Темы: Вакцинация, Грипп и ОРВИ, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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