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Медики предупреждают о росте числа больных ХОБЛ

12:42 25.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) через 15 лет может стать третьей по распространенности причиной смертности, пишет РИА Новости.

По данным агентства мировое врачебное сообщество отмечает тенденцию к увеличению числа больных ХОБЛ. На сегодняшний день данное заболевание диагностировано у 210 миллионов человек во всем мире. По прогнозам медиков, к 2030 году это заболевание станет третьей среди причин смертности в мире.

Данное заболевание характеризуется не только изменениями в легких, но и изменениями во всем организме. В частности больной теряет мышечную массу, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.

Отмечается, что смертность от ХОБЛ находится в прямой зависимости от своевременной диагностики. Правильно поставленный диагноз на ранней стадии заболевания и своевременно назначенная поддерживающая терапия может затормозить развитие болезни, облегчит проявление симптомов и позволит вести полноценную жизнь.

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Здоровье, Здравоохранение и медицина в мире
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 12:58
Елена Москва

Статья побивает рекорд по глупости - даже на КМ. Потому что в ней не сказано, что основная причина ХОБЛ - это курение. И да, действительно, предупредить или замедлить развитие ХОБЛ можно - вот только не лекарствами, а простым отказом от курения. А вот "своевременно назначенная поддерживающая терапия" не способна существенно ничего замедлить - только облегчить симптомы. И то не всегда. В прошлый раз, видимо, в КМ деньги пришли от производителей тестостерона. А сейчас, похоже, от фирм, выпускающих пульмологические препараты...
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