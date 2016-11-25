Медики предупреждают о росте числа больных ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) через 15 лет может стать третьей по распространенности причиной смертности, пишет РИА Новости.

По данным агентства мировое врачебное сообщество отмечает тенденцию к увеличению числа больных ХОБЛ. На сегодняшний день данное заболевание диагностировано у 210 миллионов человек во всем мире. По прогнозам медиков, к 2030 году это заболевание станет третьей среди причин смертности в мире.

Данное заболевание характеризуется не только изменениями в легких, но и изменениями во всем организме. В частности больной теряет мышечную массу, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.

Отмечается, что смертность от ХОБЛ находится в прямой зависимости от своевременной диагностики. Правильно поставленный диагноз на ранней стадии заболевания и своевременно назначенная поддерживающая терапия может затормозить развитие болезни, облегчит проявление симптомов и позволит вести полноценную жизнь.