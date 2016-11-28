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Минздрав РФ опроверг слухи о «заморозке» списка жизненно важных лекарств

08:49 28.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав РФ не планирует «заморозить» список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает ТАСС.

Ранее ряд средств массовой информации со ссылкой на представителя пациентского сообщества Яна Власова сообщили о возможной «заморозке» списка и невключении в него современных инновационных препаратов.

Представители Минздрава сообщили, что список ЖНВЛП остается вариабильным. В него как вносятся новые препараты, так и исключаются из него. Все изменения происходят по согласованию комиссии при ведомстве с учетом клинических и клинико-экономических критериев. И речь идет не о «заморозке», а о постоянном совершенствовании данного перечня.

В Минздраве отметили, что «заморозка» списка ЖНВЛП была применена только однажды, в 2010 году. Тогда список был зафиксирован на 4 года. Причиной же было то, что тогда не было четкого понимания по каким критериям вносить препараты в данный список. После того, как была создана соответствующая процедура, список вновь стал «мобильным».

Сейчас препараты отбираются по клиническому критерию, клинико-экономических критерию, возможностью включения в стандарты, протоколы лечения и с учетом локализации препаратов. Последний момент играет немаловажную роль, так как препараты не только должны фигурировать в перечне, но и пациенты должны быть в состоянии приобрести данный препарат.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 08:56
юрий

что же вы брешете людям моя жена второй месяц не может получить диабетон и не только спецом зажимают лекарства а потом перепродают
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