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Часть пациентов столичных психиатрических клиник переведут в интернаты

10:47 29.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Около 40 процентов пациентов столичных психиатрических больниц будут переведены в психоневрологические интернаты, сообщает ТАСС.

По словам представителей московского департамента здравоохранения, на текущий момент в столичных психиатрических стационарах находятся порядка 40 процентов пациентов, которые являются инвалидами по психическому здоровью, им нельзя помочь медикаментозно и они не могут находится в социуме. Именно для таких пациентов и создаются интернаты, «в интересах оказания максимально качественной медицинской специализированной помощи пациентам — не социализированным и с хроническим психиатрическим заболеванием».

Как пишет агентство, сейчас в Москве дополнительно к уже существующим создаются 20 новых интернатов. При этом сами психиатрические больницы не планируются к передаче в систему социальной защиты и не закрываются. Данная реорганизация предполагает увеличение материальных и кадровых ресурсов психиатрической помощи за счет открытия новых психоневрологических диспансеров.

Кроме того на базе психиатрических больниц будут открываться дневные стационары, отделения интенсивного оказания психиатрической помощи и медико-реабилитационные отделения. Это позволит пациентам, которым не нужно находится в стационаре, получать помощь рядом с домом, в наименее травмирующих психику условиях.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Психические заболевания
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 13:17
Трезвый

Ельцинская либерализация психиатрии принесла столько вреда здоровым людям и сейчас наконец-то стала ясно что место психбольных в спец.интернатах так как они элементарно опасны для окружающих.Эта либерализация была вызвана давлением на власть со стороны всяких пгавозащитников и "критиков" сов.психиатрии которая якобы держала "узников совести" в психбольницах.Моя тетка в 50-60гг.работала главной медсестрой знаменитой казанской психушке МВД где в основном содержались якобы политзаключенные ( Буковский и Щаранский и прочий антисоветские личности) эпохи шестидесятников и на мой вопрос ответила что там все были с разной степенью шизофрении и не было ни одного адекватного пациента.Правоту врачей доказал факт что все выпущенные из психбольниц "узники" и оказавшиеся в США впоследствие были поставлены на психиатрический учет и кончили свою жизнь в спецклиниках для психов.Сейчас по статистике каждый десятый в обществе латентный (скрытый) психопат и никто не даст гарантии что кто нибудь из них в период обострения болезни не отрежет голову вашему ребенку как это случилось недавно в Москве.
29.11.2016, 12:03
Dthf

Психонервологических интернатах переполнено, на 2-х санитарок 50 пациентов,а многие из больных агрессивны, не могут сами себя обслуживать. На сутки три памперса. Ужас. Это в Москве, а что на переферии даже не могу представить. Врачи перегружены. Строить новые интернаты надо, но и на действующие надо обращать внимание.
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