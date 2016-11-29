Часть пациентов столичных психиатрических клиник переведут в интернаты

Около 40 процентов пациентов столичных психиатрических больниц будут переведены в психоневрологические интернаты, сообщает ТАСС.

По словам представителей московского департамента здравоохранения, на текущий момент в столичных психиатрических стационарах находятся порядка 40 процентов пациентов, которые являются инвалидами по психическому здоровью, им нельзя помочь медикаментозно и они не могут находится в социуме. Именно для таких пациентов и создаются интернаты, «в интересах оказания максимально качественной медицинской специализированной помощи пациентам — не социализированным и с хроническим психиатрическим заболеванием».

Как пишет агентство, сейчас в Москве дополнительно к уже существующим создаются 20 новых интернатов. При этом сами психиатрические больницы не планируются к передаче в систему социальной защиты и не закрываются. Данная реорганизация предполагает увеличение материальных и кадровых ресурсов психиатрической помощи за счет открытия новых психоневрологических диспансеров.

Кроме того на базе психиатрических больниц будут открываться дневные стационары, отделения интенсивного оказания психиатрической помощи и медико-реабилитационные отделения. Это позволит пациентам, которым не нужно находится в стационаре, получать помощь рядом с домом, в наименее травмирующих психику условиях.