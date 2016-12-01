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Минздрав объявил о снижении смертности в России

09:39 1.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Смертность среди жителей России в период с января по октябрь 2016 года снизилась на 32,7 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Сковрцову.

По ее словам в стране было зафиксировано на 32,7 тысяч меньше смертей, чем за такой же временной промежуток 2015 года. Таким образом в России наблюдается снижение показателя смертности на 2,3 процента — с 13,1 до 12,8 на 1000 населения.

Показатель младенческой смертности также снизился на 10,6 процентов (с 6,6 до 5,9 на 1000 родившихся живыми) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Отмечается, что снижение смертности фиксируется от всех основных причин. Так смертность от туберкулеза снизилась на 17,4 процента, от болезней органов дыхания — на 9,2%, болезней системы кровообращения — 4,4%, болезней органов пищеварения — 4,3%, от внешних причин — 6,5%, от дорожно-транспортных происшествий — на 10,1%, от случайных отравлений алкоголем — 12%. Смертность от новообразований снизилась на 0,8 процента.

Темы: Смертность, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 13:53
Павлу

Всё точно! К тому же их ещё стимулируют мат капиталом.
01.12.2016, 13:10
Гуманитарий

ОБАЛДЕТЬ!!!!!!Семимильными шагами страна идёт в бессмертие!!! Вечная Слава МИнздраву!!!
01.12.2016, 12:55
Павел__

"в России последние 4 года рождаемость превышает смертность, есть прирост населения"
- большая часть которого обеспечена "тожероссиянами", а так-же "пока еще не тожероссиянами", приезжающими в РФ из средней азии родить за счет граждан России, и получить для деток, и для себя, позднее - гражданство РФ.
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