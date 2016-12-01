Минздрав объявил о снижении смертности в России

Смертность среди жителей России в период с января по октябрь 2016 года снизилась на 32,7 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Сковрцову.

По ее словам в стране было зафиксировано на 32,7 тысяч меньше смертей, чем за такой же временной промежуток 2015 года. Таким образом в России наблюдается снижение показателя смертности на 2,3 процента — с 13,1 до 12,8 на 1000 населения.

Показатель младенческой смертности также снизился на 10,6 процентов (с 6,6 до 5,9 на 1000 родившихся живыми) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Отмечается, что снижение смертности фиксируется от всех основных причин. Так смертность от туберкулеза снизилась на 17,4 процента, от болезней органов дыхания — на 9,2%, болезней системы кровообращения — 4,4%, болезней органов пищеварения — 4,3%, от внешних причин — 6,5%, от дорожно-транспортных происшествий — на 10,1%, от случайных отравлений алкоголем — 12%. Смертность от новообразований снизилась на 0,8 процента.