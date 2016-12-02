В России наблюдается снижение количества абортов

В России наблюдается сокращение числа женщин, которые обращаются за процедурой искусственного прерывания беременности, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

По ее словам, принятые ведомством меры по социальной и психологической поддержке беременных женщин позволили снизить число абортов в стране. Она отметила, что каждый регион имеет собственную комплексную программу по борьбе с абортами.

«Прежде всего, это профилактика через специально созданные кабинеты психологической и социальной поддержки беременных женщин в каждой женской консультантом, в каждом родильном доме», - рассказала Скворцова, добавив, что ведомство серьезно следит за этой работой и контролирует каждый регион.

В целом ситуация по России внушает оптимизм, так в 2015 году было зафиксировано снижение количества абортов примерно на 60 тысяч в год. Однако, она отметила, что есть регионы, которым «нужно подтянуться».