Ученые подсчитали количество смертей от рака в мире

Американские ученые провели исследование уровня смертности от онкологических заболеваний. Результаты исследования, которое охватывает анализ ситуации по онкологическим заболеваниями с 1990 по 2015 годы опубликованы в научном журнале JAMA Oncology.

Рак является второй ведущей причиной смерти во всем мире. Оценка того, как распространяется рак важна для разработок методов борьбы с данным типом заболеваний. «Сегодня эта проблема приобретает первоочередное значение, учитывая ту скорость, с которой растет число больных раком по демографическим и эпидемиологическим причинам», - говорится в статье.

Как отмечается в исследовании, в 2015 году было зафиксировано 17,5 миллиона случаев рака во всем мире и 8,7 миллиона случаев смерти от злокачественных опухолей. В период с 2005 по 2015 год количество выявленных случаев онкологических заболеваний в мире увеличилось на 33 процента, среди которых 16 процентов приходится на пожилых людей и 17 процентов случаев возникновения рака не связаны со старением организма.

Для мужчин наиболее распространенным видом рака является рак предстательной железы (1,6 миллиона случаев). Далее следуют онкологические заболевания трахеи, бронхов, легких. Для женщин наиболее распространенной формой рака является рак молочной железы (2,4 миллиона случаев), он также является основной причиной смерти от рака.

У детей чаще диагностируются лейкемия, различные типы неоплазий, лимфомы, рак мозга и другие виды опухолей, связанные с нервной системой.

Ученые отмечают, что заболеваемость раком будет только увеличиваться в будущем, что ляжет дополнительным бременем на ресурсы здравоохранения. Профилактика, ранняя диагностика, лечебная и паллиативная помощь в этой сфере требует детального знания местных особенностей распространения рака. Они считают, что прогресс в борьбе с онкологическими заболеваниями возможен, однако это требует дополнительных ресурсов и финансирования.