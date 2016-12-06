Бытовая химия и здоровье

Цивилизация приносит нам всевозможные блага. Быт современного человека комфортен и не обременяет излишними хлопотами. Но за этот комфорт приходится платить

Так, жизнь немыслима без бытовой химии. Различные чистящие и моющие средства помогают поддерживать чистоту в доме без особых затрат сил и времени. Но платой за это становится здоровье – подавляющее большинство средств бытовой химии в большей или меньше степени воздействуют негативно на человеческий организм. Как именно?

Опасность в бутылке моющего средства

Анионные поверхностно-активные вещества, широко применяемые в моющих средствах, эффективно связывают частицы грязи, но при этом способны спровоцировать аллергию, снижение иммунитета, токсические поражения печени, почек, нервной системы. Другие популярные компоненты моющих средств – фосфаты – работают опосредованно. Они загрязняют водоемы, в которых активно размножаются сине-зеленые водоросли и цианобактерии, что становится одним из экологических факторов роста заболеваемости раком.

Хлор – частый компонент отбеливателей – ядовит, провоцирует аллергические реакции, болезни кожи, сердца, легких, онкологические заболевания. Хлор вступает в реакцию с нашатырным спиртом (он часто содержится в жироудалителях и средствах для чистки стекла) с выделением ядовитого газа хлорамина, при вдыхании даже незначительного его количества возможно развитие приступа бронхиальной астмы. Токсичен и нашатырный спирт сам по себе: он может провоцировать головные боли, ожоги кожи, глаз, слизистых оболочек. Впрочем, ничуть не безопаснее хлора и оптические отбеливатели. Они отличаются раздражающим действием, могут провоцировать ожоги, дерматит, онкологические заболевания. Бактерицидные компоненты бытовой химии могут нарушать работу пищеварительного тракта, печени и почек.

Больше всего от средств для уборки, безусловно, страдает прекрасная половина человечества. Как правило, именно на хрупкие женские плечи возложена функция поддержания чистоты в жилище. Женщины всячески пытаются защититься от токсичных активных компонентов средств. В ход идут резиновые перчатки, респираторы или маски, защитные очки... Но на 100% они защитить не могут, и в нежном женском организме десятилетиями накапливаются токсины, которые со временем становятся причиной хронических болезней и раннего увядания организма. Усугубляет ситуацию и то, что женщины по обыкновению очень терпеливы. Например, едкий запах химии, характерный для большинства сильнодействующих жироудалителей, большинство женщин готово стойко терпеть во имя качественной и быстрой очистки кухни. Те же, кто терпеть не хочет, покупают менее действенные средства с приятной отдушкой и дольше контактируют с ними, ведь иначе грязь не отмыть.

От Ветхого Завета до наших дней

Единственный выход – выбирать моющие средства с безопасным составом. Например, в мире давно уже ценится израильская бытовая химия. И не зря – контроль качества израильских товаров в прямом смысле двойной. Все они проходят не только обязательную сертификацию безопасности, но и получают сертификат кошерности - особый документ, который подтверждает, что данное средство чистое, пригодно и целесообразно к использованию человеком и полезно ему.

Кошером называется одна из частей Ветхого Завета, особый свод правил, касающихся всех сфер жизни человека. В те времена не было искусственных отдушек и красителей, консервантов и парабенов, и потому кошерность бытовой химии может служить признанием ее высокого качества. Средство может получить сертификат кошерности только после того, как специальной комиссией будет проверен каждый его ингредиент, а также технологии, которые используются в его производстве. По сути, сертификация кошерности – это профессиональная оценка безопасности. Продукт, прошедший придирчивую оценку, получает сертификат, а на его упаковку наносится знак кошерности. Недаром кошерная продукция так ценится во всем мире: положительная оценка продукта комиссией раввината говорит о его исключительном качестве. Легендарном, израильском качестве.

К счастью, бытовую химию израильского качества можно найти и в России. И речь не только о дорогих средствах, экспортируемых непосредственно с Земли Обетованной. Все моющие и чистящие средства, например, российского завода B&B кошерны, отличаются высочайшим качеством израильской продукции и одновременно – доступны по цене. В них нет опасных компонентов, а новейший жироудалитель Unicum, например, вообще не имеет аналогов в мире: он пахнет мятой, сохраняя при этом высочайшие очищающие качества и быстродействие.

Не стоит платить здоровьем за комфорт и чистоту в доме. Нужно выбирать эффективные и высококачественные средства бытовой химии, которые не нанесут вреда здоровью.