«Уже половину расходов в здравоохранении оплачивают граждане»

А Минфин при этом урезает индексацию зарплат медикам

Минфин предложил снизить темпы роста зарплат врачей почти вдвое - вместо обещанных 10,6% зарплаты в 2017 г. вырастут только на 5,4%. Планируется, что это позволит "сэкономить" около 76 млрд руб., которые будут направлены в резерв Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это решение уже поддержал комитет ГД по бюджету и налогам, который рекомендовал принять во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2017 г.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Вместе с этим Высшая школа экономики (ВШЭ) поделилась своим анализом бюджетного состояния России до 2034 г., в котором говорится, что, возможно, медицину в будущем будет "софинансировать" население. Отзыв НИУ ВШЭ был направлен в Минфин, и складывается впечатление, будто "план" воплощается в жизнь. Тем более, что ранее Минздрав планировал повысить страховые взносы в ФОМС с зарплат граждан с 5,1 до 5,9% в 2019 г., но "зарубил" инициативу Минфин, предложивший просто "сэкономить" на медработниках. Не хватает только высказываний Дмитрия Медведева о том, что медикам "надо держаться", ну или, в крайнем случае, "идти в бизнес", ведь врач - это призвание.

Что же нас ждёт в связи с новыми поправками Минфина и чем сейчас живут медработники, рассказал депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья граждан Алексей Куринный.

- Минфин предложил снизить темпы роста зарплат врачей - вместо обещанных 10,6% зарплаты в 2017 г. могут вырасти только на 5,4%. Как Вы относитесь к этим инициативам?

- Уже было несколько попыток снижать финансирование, формально выполняя указы президента. Первой попыткой стало постановление Медведева в сентябре прошлого года, которое изменило методику расчёта средней заработной платы, в результате чего формально указы должны быть выполнены, но реально идет снижение зарплат к 2018 г., например, по Ульяновской области - приблизительно на 5 тыс. у врачей, на 2,5-3 тыс. у медсестёр - из-за того, что просто методика расчёта изменена.

А сегодня Минфин вместе с Минздравом не могут просчитать на 2017 г. реальную потребность для повышения зарплат. Даже в проекте внесённого бюджета у Фонда ОМС и у федерального бюджета разные цифры. Одно ведомство говорит, что для повышения зарплат необходимо 27 млрд руб., а другое говорит - 40 млрд руб. Как же будут считать? По какой методике будут эти самые зарплаты потом выплачивать?

Я отрицательно отношусь к любым попыткам уменьшить индексацию заработных плат в соответствии с указами президента, и сейчас, по прибытии в Москву, буду разбираться с этим последним сообщением. Я так понял, что это не только Минфин, но и бюджетный комитет частично поддержал решение.

- Вместе с тем ВШЭ опубликовала анализ экономического состояния страны до 2034 г., где указывает на необходимость "частичного софинансирования" медицины самими гражданами. Складывается впечатление, будто начали воплощать указанное?

- Медицина уже софинансируется. Если посмотреть статистику за 2015 г., то уже половину затрат на здравоохранение несут на себе граждане – 50% от того, что тратится по уровню бюджета. Уже частично софинансируем. И вы прекрасно понимаете, что это не только сервисные услуги, не только "золотые унитазы", ради чего это всё затевалось, там реальная подмена бесплатной медицинской помощи платной помощью. Просто объёмы этого никто не озвучивает.

И тот уровень затрат на здравоохранение, который закладывается на будущий год, он выше всего на примерно 5%, то есть он не компенсирует даже уровень инфляции. Соответственно, общие затраты в структуре ВВП с расходованием бюджета на будущий год прогнозируются в лучшем случае 4%, в худшем 3,9-3,8%. Это приблизительно половина от того, что рекомендует ВОЗ.

Для того, чтобы система была даже не лучшая, а хотя бы на уровне более-менее приличном. Соответственно, остальную часть на сегодня вынуждено (или вынуждают) оплачивать население. Из своих собственных доходов.

- Недостаточная индексация зарплаты приведёт к увеличению доли платных медицинских услуг?

- Вся политика направлена на то, чтобы количество платных услуг на сегодня возрастало. На сегодня единой модели у государства не построено. Если в ряде европейских стран однозначно говорят, что они финансируют из бюджета по разным вариантам – страховыми вариантами, без страхового варианта, то есть государство гарантирует необходимый объём медицинской помощи, – то у нас даже этого нет. Государство не может гарантировать необходимый объём медицинской помощи, и остальную часть граждане вынуждены компенсировать за свой счёт. По крайней мере, те, у кого есть возможность.

Учитывая то, что доходы у населения падают, и то, что далеко не у всех есть возможность "софинансировать", это, безусловно, отразится и на демографических показателях, на показателях смертности, на показателях качества жизни, причём значительной части населения.

- А чем живёт медработник сегодня? Если сравнивать уровень зарплат, например, с прожиточным минимумом?

- "Прожиточный минимум" - это уровень физиологического выживания. Зарплата медицинских работников по Ульяновской области 32 тыс. руб., это средняя зарплата для врачей, а прожиточный минимум около 8 тыс. Если грубо говорить, то это четыре прожиточных минимума для врачей, а для медицинских сестёр с уровнем в 15-16 тыс. руб. - это два прожиточных минимума.

Это очень мало. Тем более, как повышается заработная плата у нас? Не за счёт увеличения ставок - а за счёт увеличения нагрузки. То есть за счёт сокращения вакантных ставок, и за счёт того, что нагрузку перекладывают на оставшихся. По всей стране такая тенденция идёт. Много это или мало для врача, работающего на две ставки с ночными дежурствами, который только так может заработать те 30 тыс. в среднем, о которых мы говорим?

- В таком случае, как необходимо действовать властям, что нужно делать, чтобы ситуация была выправлена?

- Во-первых, надо выполнять рекомендации ВОЗ в части финансирования. Во-вторых, эффективно тратить те деньги, которые есть, потому что, к сожалению, примеров неэффективных трат огромное множество. Причем везде - начиная от огромных премий руководству, в данном случае в ФОМС, в Минздраве и тому подобное, и заканчивая уже закупками государственными, где то же самое - безобразий не меньше.