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Медики стали чаще информировать Росздравнадзор о побочных эффектах лекарств

09:35 6.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Специалисты Росздравнадзора стали чаще получать информацию о побочных действиях тех или иных лекарственных препаратов непосредственно от медиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

По его словам в текущем году его ведомство получило на 25% больше уведомлений. Всего за год в Росздравнадзор поступает более 20 тысяч обращений. «Это хорошая работа, мы имеем обратный диалог. Это рабочий процесс между надзорной службой и медиками всей страны», - добавил Мурашко.

Он отметил, что подобная обратная связь очень важна, так как даже у хорошо известного препарата могут открыться новые аспекты его действия, что приводит к пересмотру инструкции по применению и иногда ограничению использования у определенных категорий пациентов.

Общее количество обращений в Росздравнадзор ежегодно возрастает на 30 процентов. Мурашко подчеркнул, что количество обоснованных замечаний не превышает 25 процентов от всех обращений.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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