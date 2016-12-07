В 2017 году в России появится собственное производство эндопротезов

Во втором квартале 2017 года в России может заработать первое контрактное производство эндопротезов, позвоночных кейджей, имплантов для черепно-мозговой и челюстно-лицевой хирургии с помощью 3D-печати, сообщает портал «Медпортал».

По данным издания подобное производство стало возможным благодаря подписанию соглашения между немецкой компанией Concrept Laser, нанотехнологическим центром «Техноспарк» и технологической инжиниринговой компанией «ЛВМ АТ».

На сегодняшний день в России отсутствует массовое производство таких протезов и имплантов. При этом в стране порядка 300 тысяч пациентам в год требуются эндопротезы. Необходимые протезы получают всего 20-40% из них и в большинстве случаев используется продукция импортного производства.

Серийный запуск планируется наладить через 2-3 месяца после запуска производства. Отмечается, что качество протезов не будет уступать качеству импортных аналогов. За первый год работы производства предполагается выпустить более 200 изделий, в дальнейшем объем производства должен составить более 6 тысяч изделий в год.

С помощью 3D-печати можно создать эндопротезы и импланты для черепно-мозговой и челюстно-лицевой хирургии, которые не требуют подгонки и дополнительной обработки. Они помогут пациентам быстрее восстановиться после операции, снизить количество рецидивов, но при этом не вызовут увеличения расходов на проведение операций по эндопротезированию.