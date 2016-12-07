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Правительство ограничило импорт дефибрилляторов и глюкометров

10:11 7.12.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Правительство почти в три раза увеличило список медицинского оборудования, которое госучреждения не могут закупать за рубежом, если существует хотя бы два отечественных аналога, сообщает РБК в среду, 7 декабря.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина рассказала, что список расширили с 46 до 128 наименований.

По данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление ещё 30 ноября, но оно пока не опубликовано. РБК ознакомилось с копией, подлинность которой подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Окончательную версию «черного списка» сократили по сравнению с тем, который был представлен общественное обсуждение в августе прошлого года. Так, кабинет министров исключил из списка презервативы для УЗИ и профилактики ВИЧ и еще около 20 наименований.

Тем не менее, в итоговый список, который разработал Минпромторг, вошли расходные материалы: бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски. Среди ограниченной к госзакупкам продукции есть глюкометры, костыли и ходунки.

Отграничения распространяются также на высокотехнологичное оборудование и протезы: дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты, указывает РБК.

При утверждении в феврале 2015 года первого такого списка медизделий в правительстве подчеркивали, что такое решение «будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий». 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 14:05
Гость: Елена Москва

Вот именно. К тому же, в СССР были разработаны так называемые двухфазные дефибрилляторы, в отличие от однофазных импортных, меньше повреждавшие ткани при разряде. И где они?
07.12.2016, 13:40
Гость: Злой доктор

Никогда не делайте умозаключений если не разбираетесь в теме. Добрый совет
PS. Речь идет о больничном оборудовании, а отечественные дефибрилляторы, хоть и тяжелее импортных, в разы надежнее и на порядок дешевле. Глюкомеры, хоть и выглядят кондовее, ничем не хуже импортных и в разы их дешевле. По остальным пунктам приблизительно тоже самое
07.12.2016, 13:06
Гость: Алекс

дефибрилляторы и глюкометры нам не нужны! Оторвать провод от утюга, вставить в розетку и оголёнными концами к сердцу, если не встанет, то глюки будут.
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