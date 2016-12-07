Правительство ограничило импорт дефибрилляторов и глюкометров

Правительство почти в три раза увеличило список медицинского оборудования, которое госучреждения не могут закупать за рубежом, если существует хотя бы два отечественных аналога, сообщает РБК в среду, 7 декабря.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина рассказала, что список расширили с 46 до 128 наименований.

По данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление ещё 30 ноября, но оно пока не опубликовано. РБК ознакомилось с копией, подлинность которой подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Окончательную версию «черного списка» сократили по сравнению с тем, который был представлен общественное обсуждение в августе прошлого года. Так, кабинет министров исключил из списка презервативы для УЗИ и профилактики ВИЧ и еще около 20 наименований.

Тем не менее, в итоговый список, который разработал Минпромторг, вошли расходные материалы: бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски. Среди ограниченной к госзакупкам продукции есть глюкометры, костыли и ходунки.

Отграничения распространяются также на высокотехнологичное оборудование и протезы: дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты, указывает РБК.

При утверждении в феврале 2015 года первого такого списка медизделий в правительстве подчеркивали, что такое решение «будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий».