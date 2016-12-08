Ученые создали растворимую искусственную кровь

Ученые из Школы медицины Вашингтонского университета создали искусственную кровь, которую можно использовать в экстренной медицине.

Как пишет Medical Daily, ученые разработали порошок, который растворяется в стерильной воде или физиологическом растворе, и может работать до 12 часов в организме по типу крови, разнося кислород по тканям пациента.

Созданный порошок внешне похож на парику, он создан на основе очищенного гемоглобина. Его можно хранить в контейнере для крови и использовать в любой момент. Срок хранения порошка — год с момента производства.

Отмечается, что данная разработка имеет свои недостатки. В частности, субстанция получается недостаточно стабильной, чтобы полностью заменить ею всю кровь пациента. Опыты на лабораторных животных показали, что возможно перелить до 70 процентов искусственной крови.

Кроме того искусственная кровь не может участвовать в работе иммунной системы. Все, что она может — переносить кислород. Но во многих экстренных случаях это более чем достаточно, чтобы стабилизировать состояние пациента до момента, когда будет возможно принять более существенные меры. Искусственная кровь может также применяться во время транспортировки донорских органов и как запасной вариант при сложных комплексных операциях, например на открытом сердце.