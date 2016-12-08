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В России планируют создать единую базу людей с психическими расстройствами

08:18 8.12.2016
Журнал записи пациентов © KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В России планируют создать единую базу людей с психическими расстройствами. Авторы инициативы считают, что появление базы сделает более доступной информацию об историях болезни и упростит некоторые процедуры, например, оформление медицинских справок для водительских прав. При этом ряд экспертов полагают, что пациенты не захотят, чтобы их включали в эту базу и будут этого всячески избегать.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал психиатр Сергей Нурисламов: «Нельзя при этом оставлять и государственную, и коммерческую медицину, и психиатрию. Пациенты будут уходить и лечиться у частно практикующих специалистов, чтобы информация о них никуда не просочилась».

«Сейчас многие россияне с наркологическими или психиатрическими диагнозами стараются лечиться вне стен государственных учреждений, чтобы не испортить репутацию», — добавил Нурисламов.

Правительство уже поручило Минздраву оценить предложение о создании единой базы людей с психическими расстройствами.

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 11:25
Гость: +++

Расслоение основной части населения общества на антагонистические классы и прочие прелести капиталистической системы - это правильное направление развития общества. Народ дружно поддержал данный выбор, разрушив СССР.
08.12.2016, 11:22
Гость: +++

Гитлер в Германии пытался улучшить генофонд немцев, истребляя алкоголиков, наркоманов и психически больных. В результате через 30 лет после 2 мировой войны уровень алкоголиков, наркоманов и психически больных в Германии вернулся на прежний уровень.
08.12.2016, 10:56
Гость: Евгений В

Мало расслоения основной части населения общества на антагонистические классы, элита придумала ещё один способ разделения по психическому принципу, после чего последует, надо понимать, разделение по кастовому признаку. Властная верхушка тогда займет "законное" место высшей рассы или касты. В принципе, они так давно считают для себя и своих дебильных потомков. Еще президент постоянно говорит о каком то единстве.
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