В России планируют создать единую базу людей с психическими расстройствами. Авторы инициативы считают, что появление базы сделает более доступной информацию об историях болезни и упростит некоторые процедуры, например, оформление медицинских справок для водительских прав. При этом ряд экспертов полагают, что пациенты не захотят, чтобы их включали в эту базу и будут этого всячески избегать.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал психиатр Сергей Нурисламов: «Нельзя при этом оставлять и государственную, и коммерческую медицину, и психиатрию. Пациенты будут уходить и лечиться у частно практикующих специалистов, чтобы информация о них никуда не просочилась».

«Сейчас многие россияне с наркологическими или психиатрическими диагнозами стараются лечиться вне стен государственных учреждений, чтобы не испортить репутацию», — добавил Нурисламов.

Правительство уже поручило Минздраву оценить предложение о создании единой базы людей с психическими расстройствами.