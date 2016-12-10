Страховая напугает по телефону

Страховщиков ОМС могут обязать следить за пациентами ради их здоровья

Программы по мотивированию пациентов к выполнению рекомендаций врачей, в том числе по приему лекарств, будут внедрены с 2018 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Речь может идти о расширении полномочий страховых компаний по отслеживанию режима лечения пациента и индивидуальной работе с ними.

Заботливая мотивация

Минздрав с 2018 года планирует реализацию специальных мер по мотивированию пациентов выполнять рекомендации врачей, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, не пояснив, какие именно планируются программы. Страховые компании пока точно не знают, о чем идет речь, защитники прав пациентов опасаются, что чиновники продолжают планировать введение ответственности граждан за их здоровье.

О введении новых мотивирующих программ министр говорила в контексте новой «пациентоориентированной» модели работы страховых компаний. Для того чтобы повысить их ответственность, создан институт страховых представителей, напомнила Скворцова в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

С января 2017 года начнется индивидуальное информирование, в том числе с помощью SMS, о необходимости прохождения диспансеризации и ее результатах, вакцинации, режиме работы врачей и необходимости диспансерного наблюдения, добавила она. А после этого, с 2018 года, «будут внедрены программы по мотивированию застрахованных к выполнению рекомендаций врачей и приверженности к медикаментозной терапии», заявила министр.

Вопрос «Газеты.Ru» о том, как именно планируется мотивировать больных принимать лекарства и следовать рекомендациям докторов, в министерстве оставили без ответа. В страховых компаниях пока тоже не имеют точной информации на этот счет.

«Пока у нас нормативных документов нет. Я могу только предполагать, что если мы отработаем технологию по контролю диспансеризации, то почему бы на этой платформе не отработать другую модель — по лечению пациентов», — рассуждает Дмитрий Муравьев, глава дирекции медицинского страхования в Московской области ЗАО «МАКС-М». Представитель СГ «Альфа-страхование» Юрий Нехайчук ограничился заявлением, что «АльфаСтрахование-ОМС» предпримет любые усилия, необходимые для заботы о гражданах».

Чиновники, которые в последние несколько месяцев постоянно говорили об ответственности пациентов за свое здоровье, лишь немного изменили риторику, но суть идеи осталась прежней, беспокоится президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

«Видимо, угроза смерти не считается для Минздрава достаточным стимулом, поэтому ищут дополнительные экономические стимулы, — иронизирует он. — Думают, как бы наказать человека». По словам Саверского, фактически принятие подобных мер приведет к тому, что человек должен будет платить за медицинскую помощь второй раз.

Телефонный уполномоченный

Программы по мотивированию пациентов будут заключаться в том, что новые страховые представители, работа которых началась этим летом, получат дополнительные полномочия, рассказал «Газете.Ru» участник рынка, знакомый с ситуацией. Санкции для пациентов появиться не должны, считает он, но страховые компании будут внимательно следить за ходом лечения, звонить пациентам, например, чтобы рассказывать о рисках в том или ином случае.

Сейчас страховые представители — это, по сути, колл-центры, которые отвечают на вопросы. Есть три ступени, где разбирают ситуации различной степени сложности — от самых общих вопросов до спорных ситуаций с осложнением состояния здоровья после лечения.

Но впоследствии Минздрав планирует дать им больше полномочий на индивидуальную работу с пациентом — не только отвечать на звонки, но и самим инициировать «профилактическую беседу».

С 2017 года страховщики займутся организацией диспансеризации, рассказал Муравьев из «МАКС-М»: «Все лечебные учреждения, с которыми у нас договоры, в январе представят списки прикрепленного населения, подлежащего диспансеризации». После этого каждый пациент из списка получит SMS с информацией о том, где и когда можно пройти диспансеризацию. Готовы к рассылке SMS и в «АльфаСтрахование-ОМС», подтвердил Юрий Нехайчук.

После завершения соответствующего периода из страховой будут звонить тем, кто не прошел диспансеризацию, чтобы спросить о причинах. С 2018 года качество проведенной диспансеризации и реабилитации больных будут анализировать врачи-эксперты.

Муравьев также не считает, что какие-либо санкции для больных оправданны.

«Человек же не виноват в том, что он заболел, как мы можем его за это наказать? Людей надо стимулировать к тому, чтобы они вели нормальный образ жизни, развивать телемедицинские информационные технологии, мотивировать к мониторингу состояния здоровья. Тогда мы не будем иметь тяжелых случаев заболеваний, и в том числе будет меньше расходов», — заключает он.

Некоторым людям сейчас просто не по карману выполнять предписания врача, добавляет Саверский. «Мы недавно проводили опрос, и 80% людей сказали, что для них цена лекарства является барьером. Так кто виноват, что пациент не выполняет предписания врача? Все эти вопросы государству тут же и вернутся», — прогнозирует он.

Чиновники разного уровня тем не менее неоднократно говорили о том, что граждане должны нести ответственность за свое здоровье. О том, что Минздрав разрабатывает соответствующие методики, Вероника Скворцова заявляла в ноябре. Правда, вице-премьер Ольга Голодец еще в сентябре оценивала как «малореальную» идею о введении юридической ответственности пациента за свое здоровье.