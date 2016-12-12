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Медведев объявил о достижении Россией целей тысячелетия

20:35 12.12.2016
Фото пользователя Flickr BK
Фото пользователя Flickr BK
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России удалось достичь определенных ООН «целей тысячелетия» по снижению материнской и детской смертности. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Премьер уточнил, что за последние четверть века материнская смертность в стране снизилась более чем на три четверти и в настоящее время чуть превышает 10 случаев на 100 тысяч родившихся детей.

Что касается смертности детей в возрасте до пяти лет, то ее показатель снизился на две трети. Медведев отметил, что в прошлом году он составлял 6,5 случаев на 1000 живых новорожденных, а в 2016-м – 5,9 случаев.

Премьер также добавил, что в стране успешно реализуется программа строительства перинатальных центров. Он подчеркнул, что от этого зависит и демография в стране и будущее детей.
 

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Дети, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 00:46
Гость: или он потерял совесть, когда стал премьером?

Это чувство ампутируется вместе с назначением на должность.
13.12.2016, 00:28
Гость: в стране успешно реализуется программа

сбора денег (кто сколько может перечислить по смс) на лечение детей, а у правительства денег нет, одни достижения. У таких пустозвонов совесть отсутствует напрочь.
12.12.2016, 23:31
Гость: HJC

Жаль нет возможности спросить у тов. Медведева - у него от рождения совести не было, или он потерял совесть, когда стал премьером?
что-то очень подозрительно напоминает мечты одного видного деятеля ХХ столетия, о тысячелетнем рейхе. Вроде всем известно чем закончилось, зачем тов.Медведеву пытаться его напоминать своими высказываниями. Даже в этом "правительстве" официально признали нищими 29 миллионов человек, на самом деле больше. Так это в самой богатой стране Мира считать достижением?
Кто бы нам объяснил, почему тов. Миллер в День имеет зарплату больше трех миллионов рублей, а на прожиточный минимум разве что кошку прокормить и месяц жить на сухарях черного хлеба с водой.
Конечно не имею ввиду инженеров, а простой народ - напрмер медсестер в больницах. Познакомился вплотную, когда старшая дочь умирала в больнице (Боткинской), залечили досмерти...
Насчет перитональных центров, также интересно. Сегодня был у врача, пока ожидал разговорился с следующей за мной пациенткой. Из Киргизии, 27 лет, беременная четвертым ребенком. Так для кого эти перитональные центры? Руские молодые семьи не все и одного ребенка с трудом могут поднять при таком антирусском "правительстве".
Этот тов. Медведев хотя бы в народ пошёл, поинтересовался у народа мнением о достижениях его "правления".
Чем он занят сейчас - готовится вешать лапшу 15 декабря подданным. Проверю завтра - валидол и каптоприл есть ли в аптечке...
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