Медведев объявил о достижении Россией целей тысячелетия

России удалось достичь определенных ООН «целей тысячелетия» по снижению материнской и детской смертности. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Премьер уточнил, что за последние четверть века материнская смертность в стране снизилась более чем на три четверти и в настоящее время чуть превышает 10 случаев на 100 тысяч родившихся детей.

Что касается смертности детей в возрасте до пяти лет, то ее показатель снизился на две трети. Медведев отметил, что в прошлом году он составлял 6,5 случаев на 1000 живых новорожденных, а в 2016-м – 5,9 случаев.

Премьер также добавил, что в стране успешно реализуется программа строительства перинатальных центров. Он подчеркнул, что от этого зависит и демография в стране и будущее детей.

