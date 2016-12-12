Росздравназдор вновь разрешил продажу препарата «Авастин»

Росздравнадзор объявил о возвращении в лекарственное обращение препарата «Авастин», сообщает ТАСС.

В октябре 2016 года продажи «Авастина» были приостановлены после того, как в глазной клинике при институте Гемгольца 11 пациентов частично потеряли зрение после того, как им был закапан данный препарат. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело для проверки обстоятельств происшествия.

Согласно результатам экспертизы, сам препарат не получил нареканий по качеству. Однако в ходе проверки были выявлены нарушения в условиях его поступления в клинику. В частности заявленная производителем температура хранения и транспортировки препарата варьируется от +2 до +8 градусов Цельсия. В случае нарушения условий хранения, препарат теряет свои свойства и становится опасным для здоровья.

Кроме того производитель препарата «Авастин» отмечает, что данное лекарственное средство не было зарегистрировано для применения в офтальмологии. «Компания «Roche» неоднократно информировала Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) о случаях развития тяжелых поражений органов зрения в результате неправомерного применения лекарственного препарата в офтальмологии», - заявили представители фармкомпании.

Ранее сообщалось, что в офтальмологи «Авастин» широко применяют при отслоении сетчатки.