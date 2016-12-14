Осторожно: зимние травмы

Зима в этом году пришла рано, и большинство любителей активного отдыха уже успели расчехлить коньки, лыжи и доски для сноубординга.

А это значит, что для травмпунктов настала горячая пора. О том, какие опасности подстерегают спортсменов зимой и что делать в случае травмы, рассказал Янне Саримо – ортопед одного из лучших в мире спортивных хирургических центров NEO.

Если болит палец

В спортивной медицине есть понятие «палец лыжника». Он означает разрыв локтевой коллатеральной связки большого пальца, которым часто заканчивается падение вниз со склона на горных лыжах. Впрочем, любителям беговых лыж эта травма тоже знакома. Если падать, держа в руке лыжную палку, можно вывихнуть большой палец руки или порвать связки у его основания. Чтобы этого не случилось, опытные спортсмены фиксируют ремни палок вокруг запястья.

Мнение врача:

«Если, катаясь на лыжах, вы повредили большой палец, не полагайтесь на «само пройдет», а срочно обращайтесь к хирургу-ортопеду. Важно вовремя диагностировать травму: разрыв связок потребует операции с дальнейшим фиксированием связок в неподвижном состоянии. Если травму не вылечить, это может привести к осложнениям, вплоть до остеоартрита».

Если болит плечо или запястье

Обычно при падении у нас срабатывает инстинкт: вытянуть руку, чтобы смягчить удар. В результате, поднявшись, можно почувствовать резкую боль в руке – что-то явно пошло не так.

Мнение врача:

«Вокруг плечевого сустава расположен комплекс сухожилий вращательной манжеты плеча. Именно ее чаще всего повреждают, когда падают на плечо или на вытянутую перед собой руку. Если вы чувствуете боль или слабость при поднятии руки – скорее всего, вы порвали сухожилие. Лечение такой серьезной травмы требует операции. Другая возможная травма при падении, когда удар приняла на себя рука, – это перелом запястья. Как правило, его лечат наложением гипса, но в сложном случае может понадобиться операция. Лыжники часто страдают от вывиха плечевого сустава. Это очень болезненная травма, а вернуть вывихнутый сустав на место может только врач».

Если отекла лодыжка

Типичная картина: после падения или неудачного поворота лодыжка отекла, стала горячей и окрасилась всеми оттенками северного сияния. Такие симптомы характерны для вывиха.

Мнение врача:

«Вывих лодыжки, или, говоря по-врачебному, голеностопного сустава, – одна из самых распространенных травм. При правильном лечении она не опасна, однако очень болезненна и надолго выводит спортсмена из строя. Вывих лечат ношением фиксирующей повязки, специальными компрессами и мазями. Впрочем, отек и гематома могут указывать на перелом или разрыв связок. В первом случае пациенту потребуется операция, во втором – ношение специального протеза-фиксатора».

Если пострадало колено

Травмы коленей – не редкость зимой, особенно у любителей покататься на коньках или горных лыжах. Как правило, падение на колени заканчивается простым ушибом. В этом случае достаточно прервать занятие и приложить к пострадавшей ноге пакет со льдом, и в течение двух дней гематома пройдет сама. А вот вывих колена – это куда серьезнее.

Мнение врача:

«Катаясь на лыжах, можно вывихнуть колено. Результатом может стать разрыв связок или мениска. Если колено чувствует себя неустойчиво или отекло, немедленно покажитесь хирургу-ортопеду. Возможно, вам потребуются МРТ и операция».

Если вы ударились головой

К травмам головы нужно относиться максимально серьезно. Это как раз тот случай, когда лучше перебдеть. Небольшая шишка на затылке, может, и не повод бежать в травмпункт. Но если после падения вы испытываете головную боль, слабость или тошноту – срочно вызывайте такси, потому что ехать к врачу своим ходом в таком состоянии опасно.

Мнение врача:

«После любой травмы головы нужно обращаться к доктору, чтобы исключить опасные последствия – например, внутреннее кровотечение. Если боль и онемение отдают в ноги или руки, это может быть сигналом травмы позвоночника. Даже если вы чувствуете себя хорошо, то в следующие несколько дней после удара головы я рекомендую соблюдать покой и постельный режим».

Занятия спортом на морозном воздухе доставляют немало удовольствия. Но на лыжном склоне или катке может случиться что угодно, поэтому ни в коем случае нельзя забывать об осторожности. Надевайте защиту, соблюдайте технику безопасности, не переоценивайте свои силы – и тогда эта зима принесет вам только радостные впечатления.

Совет напоследок

Болевой порог у всех разный. Кого-то будет сводить с ума боль в ушибленном пальце. А кто-то выйдет на работу со сломанной ногой вместо того, чтобы ехать в травмпункт. Не стоит проявлять героизм и терпеть сильную боль. Не вылеченные правильно травмы могут напоминать о себе всю жизнь, приводить в рецидивам, и уж точно аукнутся вам в старости. Поэтому при любой более-менее серьезной травме лучше показаться врачу – на всякий случай.