Пациенты российских больниц смогут отказаться от посмертного донорства

Пациенты российских больниц смогут письменно или устно отказаться от посмертного донорства биоматериала, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект порядка внесения в медицинскую документацию о согласии или несогласии пациента на посмертное донорство.

Данный документ является частью закона «О биомедицинских клеточных продуктах», который вступил в силу в июне 2016 года. Предполагается, что данный закон сформирует новую транспланталогию и заложит основы современной биомедицины. В частности закон регулирует производство клеточных вакцин против рака или выращивание тканей для заживления ожогов.

Согласно документу, пациент сможет выразить свое несогласие на предоставление биологического материала после смерти для производства биомедицинского клеточного продукта в письменной или устной форме.

Если пациент отказывается от посмертного донорства, он может написать заявление в двух экземплярах, заверив их у руководителя больницы либо нотариуса. Устный отказ должен проходить в присутствии свидетелей с занесением их паспортных данных и подписей в меддокументацию пациента.

В случае, если пациент не успевает отказаться от посмертного донорства при жизни, то этот вопрос решают его ближайшие родственники: супруг, дети, родители, внуки, братья и сестры.