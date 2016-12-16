Пациенты московских больниц недовольны питанием

На сайтах с медицинскими отзывами посетители часто оставляют свои комментарии о больницах, разделенные на две смысловые части



© KM.RU, Алексей Белкин

В первой они оценивают качество лечения, во второй – быта и питания. Скептикам свойственно отвечать им: вы сюда лечиться приехали или есть? Но без полноценного и разнообразного питания выздоровление невозможно – это сами врачи говорят. Пока же обеды и ужины в большинстве московских клиник оставляют желать лучшего.

Проблемой больничного питания заинтересовались СМИ. РИА «ФедералПресс» опубликовало статью о ГКБ № 15 имени Филатова, в которой сказано: «Медицинскую помощь в больнице оказывают на высоком уровне, однако решить вопрос с качеством питания так и не могут». «Низкое качество питания может сказаться на положении учреждения в многочисленных рейтингах, где до сих пор оно занимало довольно выгодные позиции», – резюмировал автор текста.

Интернет-издание «Дни.ру» в статье уже о другой московской клинике – ГКБ №79 имени Сергея Юдина отмечает, что через три года больница отметит 90-летие: «Было бы неплохо сделать подарок пациентам и организовать достойное питание, пишут интернет-пользователи. Более того, уверены они, взявшись за дело серьезно, можно быстро улучшить качество еды. А примеров того, как другие московские больницы стали лидерами по качеству оказания услуг, в избытке».

Положительные примеры клиник, питание в которых не вызывает нареканий, СМИ также приводят. Портал km.ru опубликовал позитивные отзывы. По информации сайта, в больнице им. Боткина «кормят отлично». А о ГКБ №67 одна из пациенток написала, что «еду приносят в палату, кормили вкусно, в меню всегда были витамины в виде фруктов, напитка из шиповника, сока». О ГКБ №24 пользователь, представившийся Ферузом Базаровичем, оставил следующий комментарий: «Обслуживание пациентов на высоком уровне, питание отличное, персонал отличается дружелюбием и профессионализмом. Побольше бы таких больниц и высокопрофессиональных врачей, медперсонала, т.к. считаю, что эта больница является одной из лучших в Москве».

И пока удовлетворение такой базовой потребности как голод оказывается на высоте только в нескольких больницах, говорить о прорыве отечественной медицины не приходится. Потому что при оказании услуг в сфере здравоохранения неважных факторов не бывает. Администрациям больниц-аутсайдеров следует изменить свое отношение к организации питания и тщательнее выбирать, с какими компаниями сотрудничать в этом направлении.