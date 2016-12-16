Российские и японские ученые займутся разработкой лекарств от рака

Фонд «Сколково» и японская корпорация FANUC подпишут соглашение о создании нового совместного исследовательского центра на базе «Сколково», сообщает ТАСС.

По данным агентства, исследовательский центр займет площадь порядка 6 тыс. кв.м. Он будет оснащен самыми передовыми несерийными роботами для проведения совместных исследований.

Компания FANUC является мировым лидером в области роботехники, круг задач, которые могут быть решены с помощью технологий этой компании весьма широк.

Планируется, что в рамках данного партнерства российские и японские ученые будут работать над созданием лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологии и тестирования вирусных заболеваний.

«Это не просто торговые операции по приобретению тех или иных технологических или других производств. Это именно совместная работа российских и японских ученых и инженеров, которые будут работать на соответствующими продуктами», - прокомментировал президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.