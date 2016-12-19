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ГКБ №64 не выдерживает конкуренции

12:09 19.12.2016
Фото с сайта gkb64.ru
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Профессионализм врачей важный, но не единственный критерий, обеспечивающий больнице высокий рейтинг

В 2017 году во всех больницах, поликлиниках и диспансерах столицы запустят единую информационную систему анализа историй болезни. Система будет автоматически собирать все данные на поступившего пациента: где он лечился ранее, когда проходил диспансеризацию, какие диагнозы ему ставили. Это поможет оценить качество медицинской помощи, а также быстро получить полную информацию о больном.

Модернизация подобного рода затронет и ГКБ № 64 – огромный медицинский холдинг, в состав которого входят женская консультация и родильный дом №4.

Скажется ли реорганизация информационной системы на работе клиники? Красочнее всего деятельность больницы иллюстрируют отзывы пациентов.

Так, на одном из медицинских форумов Юлия Сорокина пишет: «Пробыла в этой больнице всего три дня, потом меня отправили на дневной стационар. Врачи хирургического отделения настоящие профессионалы своего дела. Быстро, грамотно и четко. Здесь каждый знает свою работу, поэтому все и получается слаженно».

Анонимный пользователь также комментирует свое пребывание в клинике: «Легла планово для удаления стенда и камня в урологическое отделение. Операцию провели на следующий день. Все прошло хорошо. Врачи все сделали профессионально. Огромное им спасибо».

Но не все пациенты настроены столь оптимистично. Александр Веденский остался недоволен бытовыми условиями и питанием: «Всё понимаю, условия плохие, врачей на всех не хватает, мест мало, но с питанием можно что-то решить!!! Почему больные люди должны питаться какими-то отходами, совсем не похожими на нормальную еду??? Отвратительно, пока здесь лежал, совсем ничего не ел».

Историей о своем пребывании в больнице делится Павел Пухатов: «Лежал в больнице три недели. За это время навязчивые медсестры надоели до ужаса. Где-то их не допросишься, а тут прям ходили толпами в палату туда-сюда, читать не давали. Процедуры и уколы распределены бестолково, весь день бегаешь по отделению вместо отдыха и сна. Кормили плохо, есть по сути можно было только кашу на завтрак».

Единая информационная система анализа историй болезни оптимизирует работу городских больниц в будущем году, но грядущая модернизация не будет эффективной для ГКБ № 64, если клиника продолжит предоставлять услуги низкого качества. Исправить положение позволит урегулирование вопроса, касающегося питания пациентов.

Профессионализм врачей важный, но не единственный критерий, обеспечивающий больнице высокий рейтинг. Решение насущных проблем позволит клинике в дальнейшем оставаться конкурентоспособной.

Темы: Россия, Больницы и лечебные учреждения в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 16:46
Igor

Бабушки в больничку кушать и пожить заезжают, особенно с наступлением зимы. Но они, как правило к еде и бытовухе не привередливы. А если вы молоды, но больны, вас должно интересовать скорейшее выздоровление, а не качество пищи. Если она плохая, то попросите из дома привезти хорошую, все таки вы сюда не жрать, а лечиться приехали. Если у вас постоперационная или безбелковая диета, то вас должны интересовать работа ваших почек, желудка, поджелудочной железы и кишечника, ваш стул и моча, а не вкус пищи. Если вы сердечник, то кашка на завтрак самое то для вас, днем супчик пожиже с куриной или рыбной котлеткой,а вечером вообще лучше не жрать. Ну а если вы запокушать любитель, то странно это в лечебницах искать. Выписывайтесь скорее и милости просим в сетевые японские или итальянские обжираловки, а если вы сноб, эстет и гурман, то Новиков, Рапопорт, Ю.Высоцкая и Зельман ждут вас в своих заведениях. Лично я бы хотел максимально быстро получить честный диагноз,качественное и быстрое обследование и лечение, без навязывания ненужных диагностических и лечебных процедур и побыстрее вернуться к работе, а на жратву в клинике мне плевать.
19.12.2016, 16:35
Евгения

В 64-й всё не так-то и плохо было, по крайней мере лет 5 назад. Если что-то станет ещё лучше, то это, конечно, радует. А с питанием не только в ней проблемы. Может и этот вопрос как-то решится со временем.
19.12.2016, 15:04
Кирилл

Когда находишься в больнице, хочется не только получить качественное лечение, но и всё таки нормальное и сбалансированное питание, и тогда это будет одна из самых лучших клиник.
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