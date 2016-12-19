ГКБ №64 не выдерживает конкуренции

Профессионализм врачей важный, но не единственный критерий, обеспечивающий больнице высокий рейтинг

В 2017 году во всех больницах, поликлиниках и диспансерах столицы запустят единую информационную систему анализа историй болезни. Система будет автоматически собирать все данные на поступившего пациента: где он лечился ранее, когда проходил диспансеризацию, какие диагнозы ему ставили. Это поможет оценить качество медицинской помощи, а также быстро получить полную информацию о больном.

Модернизация подобного рода затронет и ГКБ № 64 – огромный медицинский холдинг, в состав которого входят женская консультация и родильный дом №4.

Скажется ли реорганизация информационной системы на работе клиники? Красочнее всего деятельность больницы иллюстрируют отзывы пациентов.

Так, на одном из медицинских форумов Юлия Сорокина пишет: «Пробыла в этой больнице всего три дня, потом меня отправили на дневной стационар. Врачи хирургического отделения настоящие профессионалы своего дела. Быстро, грамотно и четко. Здесь каждый знает свою работу, поэтому все и получается слаженно».

Анонимный пользователь также комментирует свое пребывание в клинике: «Легла планово для удаления стенда и камня в урологическое отделение. Операцию провели на следующий день. Все прошло хорошо. Врачи все сделали профессионально. Огромное им спасибо».

Но не все пациенты настроены столь оптимистично. Александр Веденский остался недоволен бытовыми условиями и питанием: «Всё понимаю, условия плохие, врачей на всех не хватает, мест мало, но с питанием можно что-то решить!!! Почему больные люди должны питаться какими-то отходами, совсем не похожими на нормальную еду??? Отвратительно, пока здесь лежал, совсем ничего не ел».

Историей о своем пребывании в больнице делится Павел Пухатов: «Лежал в больнице три недели. За это время навязчивые медсестры надоели до ужаса. Где-то их не допросишься, а тут прям ходили толпами в палату туда-сюда, читать не давали. Процедуры и уколы распределены бестолково, весь день бегаешь по отделению вместо отдыха и сна. Кормили плохо, есть по сути можно было только кашу на завтрак».

Единая информационная система анализа историй болезни оптимизирует работу городских больниц в будущем году, но грядущая модернизация не будет эффективной для ГКБ № 64, если клиника продолжит предоставлять услуги низкого качества. Исправить положение позволит урегулирование вопроса, касающегося питания пациентов.

Профессионализм врачей важный, но не единственный критерий, обеспечивающий больнице высокий рейтинг. Решение насущных проблем позволит клинике в дальнейшем оставаться конкурентоспособной.