В России ужесточат требования к медицинским страховым компаниям

Правительство планирует ужесточить требования к деятельности медицинских страховых компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец.

По ее словам на сегодняшний день страховые организации получают лицензию на основании финансовых показателей, при этом в расчет не принимается возможность контроля с их стороны качества оказания медицинских услуг.

Однако страховые организации первые, кто отвечают за контроль качества медицинской помощи. И различные организации имеют разные результаты. «Эта система должна быть пересмотрена и дополнена очень четкими жесткими требованиями в отношении именно контроля за медицинской деятельностью», - подчеркнула Голодец.

Ранее Счетная палата назвала работу страховщиков в системе ОМС неэффективной. По данным экспертов Счетной палаты, в 2015 году на деятельности страховых медорганизаций система ОМС потеряла 30,5 млрд. рублей. Кроме того, страховые организации не выполняют функции по защите прав пациентов.

«Мы выделили группу страховых организаций, чьи показатели находятся на неприемлемо низком уровне, это прежде всего показатели смертности, показатели оказания медицинских услуг», - добавила Голодец.

Сейчас в России действует 56 страховых медицинских компаний.