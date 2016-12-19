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В России ужесточат требования к медицинским страховым компаниям

12:33 19.12.2016
Фото mnogodetki.ru
Фото mnogodetki.ru

Правительство планирует ужесточить требования к деятельности медицинских страховых компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец.

По ее словам на сегодняшний день страховые организации получают лицензию на основании финансовых показателей, при этом в расчет не принимается возможность контроля с их стороны качества оказания медицинских услуг.

Однако страховые организации первые, кто отвечают за контроль качества медицинской помощи. И различные организации имеют разные результаты. «Эта система должна быть пересмотрена и дополнена очень четкими жесткими требованиями в отношении именно контроля за медицинской деятельностью», - подчеркнула Голодец.

Ранее Счетная палата назвала работу страховщиков в системе ОМС неэффективной. По данным экспертов Счетной палаты, в 2015 году на деятельности страховых медорганизаций система ОМС потеряла 30,5 млрд. рублей. Кроме того, страховые организации не выполняют функции по защите прав пациентов.

«Мы выделили группу страховых организаций, чьи показатели находятся на неприемлемо низком уровне, это прежде всего показатели смертности, показатели оказания медицинских услуг», - добавила Голодец.

Сейчас в России действует 56 страховых медицинских компаний.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Страхование и страховые компании в России
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 17:57
Гость: Гуманитарий

Нашему тупизму нет предела. Ужесточать требования к страхкомпаниям медецинским!!!????Да их,дармоедов разогнать надо!!!! Но через них бабки отмывают, проходят, делят и тд. Так, что наша медецина ещё долго, долго будет нищей, пака совсем не развалится.
19.12.2016, 15:40
Гость: ага

а на кой они вообще нужны эти конторы рогов и копыт? И сколько средств идет на их содержание? Все платят взносы, а как нужна ребенку дорогостоящая операция, так собирают всем миром деньги. Ну полюсы выдают, а кому он этот полюс не положен? А раз так, то есть паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность и этого достаточно чтобы все полюса выбросить на свалку. Но медицинская помощь должна быть бесплатной, если государство социальное. Там где появляются деньги между больным и врачом- забудьте про здоровье , где деньги появляются между студентом и учебным заведением - забудьте про качественное образование. Медицинская служба это тот же МЧС и работать там должны военнообязанные врачи. Это обеспечение главной составляющей безопасности страны- здоровье людей. При современной системе здравоохранения больных людей стало больше как телом так и душой.
19.12.2016, 14:05
Гость: тоже-врач

Новый передел рынка ОМС отрыгнётся издевательствами над врачами, штрафами и бессмысленными перекрёстными проверками. Страховщики и министерские будут доказывать друг другу, кто правильнее контролирует врачей. В 90-е эти пертурберации рядовых врачей не задевали, хотя с каждым новым губером менялись не только ларёчники, но и страховые компании. Но нынешние будут искать квазизаконных обоснований этому естественному для России процессу.
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