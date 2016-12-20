Ученые обнаружили зависимость между смертностью и полом лечащего врача

Пациенты реанимации, которые попадают туда после тяжелых операций или болезней, чаще выживают и восстанавливают свое здоровье в случае, если их лечащим врачом является женщина.

К подобному выводу пришли исследователи из Гарварда, проведя масштабное исследование, результаты которого они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые проанализировали 1,5 миллиона случаев первичной госпитализации пациентов и столько же случаев повторного попадания в реанимацию в период с 2011 по 2014 год. Этих пациентов лечило около 58 тысяч докторов и примерно треть из них были женщины.

Обнаружилось, что пациенты докторов-женщин в среднем умирали реже, чем у врачей-мужчин, а также реже попадали на повторную госпитализацию. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что женщины и мужчины имеют разный подход к лечению, что, в свою очередь, имеет огромное значение для обеспечения выживаемости пациентов.

«Понимание того, почему это так происходит, поможет нам понять, как мы можем ликвидировать данный разрыв между женщинами-врачами и мужчинами-врачами», - резюмируют ученые.