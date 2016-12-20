]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Ученые обнаружили зависимость между смертностью и полом лечащего врача

09:06 20.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Пациенты реанимации, которые попадают туда после тяжелых операций или болезней, чаще выживают и восстанавливают свое здоровье в случае, если их лечащим врачом является женщина.

К подобному выводу пришли исследователи из Гарварда, проведя масштабное исследование, результаты которого они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые проанализировали 1,5 миллиона случаев первичной госпитализации пациентов и столько же случаев повторного попадания в реанимацию в период с 2011 по 2014 год. Этих пациентов лечило около 58 тысяч докторов и примерно треть из них были женщины.

Обнаружилось, что пациенты докторов-женщин в среднем умирали реже, чем у врачей-мужчин, а также реже попадали на повторную госпитализацию. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что женщины и мужчины имеют разный подход к лечению, что, в свою очередь, имеет огромное значение для обеспечения выживаемости пациентов.

«Понимание того, почему это так происходит, поможет нам понять, как мы можем ликвидировать данный разрыв между женщинами-врачами и мужчинами-врачами», - резюмируют ученые. 

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.