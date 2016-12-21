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Почти 300 школ закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа

09:08 21.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В России наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщает Роспотребнадзор из-за эпидемии на текущий день в России полностью закрыты 290 общеобразовательные школы и 7 школ-интернатов. Частично закрыто 3178 классов в 879 школах, 5 классов в 5 школах-интернатах.

Кроме того на карантин полностью закрыто 154 детских сада, частично закрыто 558 групп в 414 детских дошкольных учреждениях, а также 16 групп одного вуза.

В ведомстве отмечают, что за период с 12 по 18 декабря превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ было отмечено в 29 субъектах РФ во всех федеральных округах за исключением Южного федеральных округа.

Сообщается, что среди вирусов гриппа, как и ожидалось, преобладает штамм A(H3N2).

Темы: Эпидемии, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Грипп и ОРВИ, Роспотребнадзор
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