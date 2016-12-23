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Вакцина против лихорадки Эбола показала 100% эффективность

08:59 23.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная канадскими учеными, показала 100-процентную эффективность.

Вакцина rVSV-ZEBOV была разработана учеными при поддержке канадского минздрава. Лицензия на ее производство и клинические испытания были переданы международной фармацевтической компании Merc &Co.

Клинические испытания проходили в африканской Гвинее. Как сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Lancet, вакциной были привиты почти 6 тысяч человек. Ни один из жителей Гвинеи, получивший вакцину, не заразился вирусом Эболы. Тогда как в контрольной группе наблюдаемых, тех кто не прошел вакцинацию, было выявлено 23 случая заболевания.

Крупнейшая вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в 2014 году. Эпидемия затронула страны Западной Африки: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зарегистрированы в Нигерии, Сенегале, США, Испании и Мали. 29 декабря 2015 года ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в странах Западной Африки.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Вакцинация, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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23.12.2016, 11:37
Изя

Саму лихорадку эти же учОные делали. Неудивительно, что вакцинка есть, ей в первую очередь озаботились перед тем, как вирус выпускать на волю. "Коллективный запад" - это то еще недоразумение.
23.12.2016, 10:56
Мик

Ну молодцы ученые, интересно как у нас?
23.12.2016, 10:29
ser

зря чтоль пол Африки заразили, кстати Билл Гейтс там командовал
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