Вакцина против лихорадки Эбола показала 100% эффективность

Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная канадскими учеными, показала 100-процентную эффективность.

Вакцина rVSV-ZEBOV была разработана учеными при поддержке канадского минздрава. Лицензия на ее производство и клинические испытания были переданы международной фармацевтической компании Merc &Co.

Клинические испытания проходили в африканской Гвинее. Как сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Lancet, вакциной были привиты почти 6 тысяч человек. Ни один из жителей Гвинеи, получивший вакцину, не заразился вирусом Эболы. Тогда как в контрольной группе наблюдаемых, тех кто не прошел вакцинацию, было выявлено 23 случая заболевания.

Крупнейшая вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в 2014 году. Эпидемия затронула страны Западной Африки: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зарегистрированы в Нигерии, Сенегале, США, Испании и Мали. 29 декабря 2015 года ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в странах Западной Африки.