Именем Елизаветы Глинки назовут несколько медучреждений в России

На борту злополучного самолета Ту-154 Минобороны России, разбившемся в акватории Черного моря 25 декабря, находилась известный благотворитель, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Известная в России больше под именем «доктор Лиза», Глинка летела на авиабазу в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. Это была далеко не первая поездка доктора Лизы в Сирию. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова министра обороны РФ Руслана Цаликова, миссия доктора Лизы будет завершена, гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» был отправлен другим рейсом и на данный момент находится в Хмеймим.

Цаликов также сообщил, что одному из подведомственных Минобороны РФ медучреждений будет присвоено имя Елизаветы Глинки.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что имя Глинки будет присвоено Республиканской детской клинической больнице в Грозном. «Она посвятила свою жизнь самому благородному делу - спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи. Она являлась исполнительным директором фонда «Справедливая помощь» и членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Я уверен, что её имя навеки останется в памяти народной. Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны (Глинки) Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном», - написал Кадыров в своем блоге в Instagram.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил в своем микроблоге в Twitter, что было бы «справедливо назвать хоспис в Екатеринубрге именем Доктора Лизы». Фонд «Справедливая помощь» помогал в сборе средств на оснащение этого хосписа, собрав в общей сложности порядка 2 миллионов рублей.

Также имя Елизаветы Глинки будет присвоено отделению Центральной городской больницы №2 Екатеринбурга, которая была открыта летом 2016 года.

Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, музыканты Ансамбля имени Александрова. 26 декабря в России объявлен день траура по погибшим а авиакатастрофе.