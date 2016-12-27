В России заболеваемость ОРВИ превысила эпидемпорог на 52%

В течение прошлой недели заболеваемость в России ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог на 52%.

По данным сайта НИИ гриппа, в 59 городах страны заболеваемость в среднем составила одну тысячу 34 случая на 100 тысяч человек, передает РИА Новости.

Раздельный анализ по ОРВИ и гриппу показывает, что заболеваемость ОРВИ превышает базовую линию на 47,9%, а гриппом – на 63,2%.

Специалисты отмечают, что эпидемия продолжается третью неделю. На текущей неделе, по сравнению с предыдущей, число городов с превышением эпидемического порога возросло с 20 до 30. Кроме того, в ряде городов превышены пороги в некоторых возрастных группах детского и взрослого населения.

НИИ гриппа также отметил, что впервые были превышены эпидемические пороги в городах Сибирского федерального округа – Новосибирске и Красноярске.

