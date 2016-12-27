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В России заболеваемость ОРВИ превысила эпидемпорог на 52%

19:47 27.12.2016
Фото с сайта bigbabyboom.ru
Фото с сайта bigbabyboom.ru
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В течение прошлой недели заболеваемость в России ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог на 52%.

По данным сайта НИИ гриппа, в 59 городах страны заболеваемость в среднем составила одну тысячу 34 случая на 100 тысяч человек, передает РИА Новости.

Раздельный анализ по ОРВИ и гриппу показывает, что заболеваемость ОРВИ превышает базовую линию на 47,9%, а гриппом – на 63,2%.

Специалисты отмечают, что эпидемия продолжается третью неделю. На текущей неделе, по сравнению с предыдущей, число городов с превышением эпидемического порога возросло с 20 до 30. Кроме того, в ряде городов превышены пороги в некоторых возрастных группах детского и взрослого населения.

НИИ гриппа также отметил, что впервые были превышены эпидемические пороги в городах Сибирского федерального округа – Новосибирске и Красноярске.
 

Темы: Эпидемии, Россия, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Грипп и ОРВИ, Здоровье
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 02:29
Гость: Евгений В

Да здравствуют прививки и богатеют производителт вакцины. Сам ни когда не прививаюсь и всем не советую.
27.12.2016, 20:32
Гость: Брехня.

России не существует с 1917г.
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