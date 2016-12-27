Россияне поддержали идею повышения возраста для продажи алкоголя

Большинство жителей России поддерживают предложение повысить минимальный возраст покупателя алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне поддержали идею повысить минимальный возраст для покупки алкоголя с 18 до 21 года. За эту инициативу высказались 77% опрошенных. Не одобряют данную меру только 17% россиян.

Примечательно, что женщины, люди средних лет и пенсионного возраста чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины и молодежь.

Отмечается, что в возрастной группе от 18 до 21 года доля тех, кто одобряет повышение возраста продажи алкоголя, составляет 61%. Среди городов, больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос ВЦИОМ был проведен в 272 населенных пунктах и охватил 6000 человек. Статистическая погрешность не превышает 1,3%.