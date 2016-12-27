]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Россияне поддержали идею повышения возраста для продажи алкоголя

12:53 27.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Большинство жителей России поддерживают предложение повысить минимальный возраст покупателя алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне поддержали идею повысить минимальный возраст для покупки алкоголя с 18 до 21 года. За эту инициативу высказались 77% опрошенных. Не одобряют данную меру только 17% россиян.

Примечательно, что женщины, люди средних лет и пенсионного возраста чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины и молодежь.

Отмечается, что в возрастной группе от 18 до 21 года доля тех, кто одобряет повышение возраста продажи алкоголя, составляет 61%. Среди городов, больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос ВЦИОМ был проведен в 272 населенных пунктах и охватил 6000 человек. Статистическая погрешность не превышает 1,3%. 

Темы: Производство и продажа алкоголя, Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.12.2016, 18:22
Гость: да именно

это даже не полумеры, "россиян" уничтожают, осознано, под "патриотизм" и никакая коза Захарова этому не мешает.
27.12.2016, 18:11
Гость: ))))))

Ну в компании всегда найдется чувак или чувиха, которым есть 21 год чтобы прикупить ящик водки. Конечно, проще "панам" кота за хвост тянуть с умной мордой лица, чем по взрослому решать проблему пьянства.
27.12.2016, 17:45
Гость: Бтр

Нарушали,и дальше будут.
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.