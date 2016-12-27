Инвалиды смогут сами выбирать необходимые им технические средства

Эксперимент, в рамках которого инвалиды смогут самостоятельно выбирать необходимые и подходящие им технические средства реабилитации по сертификату, может быть расширен, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

На данный момент подобный эксперимент проводится в Ханты-Мансийском округе.

Речь идет о том, что государство выделяет деньги не под закупку конкретных средств, а под то, чтобы эти изделия были на рынке, а пациенты могли сами приобрести то, что им нужно, исходя из суммы сертификата.

«Если мы наладим эту работу, то мы будем рекомендовать внести соответствующие изменения в законодательство», - добавил он.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что расходы на технические средства реабилитации для инвалидов, в том числе и детей, не будут снижаться в 2017-2018 годах.