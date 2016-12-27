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Инвалиды смогут сами выбирать необходимые им технические средства

11:17 27.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Эксперимент, в рамках которого инвалиды смогут самостоятельно выбирать необходимые и подходящие им технические средства реабилитации по сертификату, может быть расширен, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

На данный момент подобный эксперимент проводится в Ханты-Мансийском округе.

Речь идет о том, что государство выделяет деньги не под закупку конкретных средств, а под то, чтобы эти изделия были на рынке, а пациенты могли сами приобрести то, что им нужно, исходя из суммы сертификата.

«Если мы наладим эту работу, то мы будем рекомендовать внести соответствующие изменения в законодательство», - добавил он.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что расходы на технические средства реабилитации для инвалидов, в том числе и детей, не будут снижаться в 2017-2018 годах.

Темы: Положение инвалидов и недееспособных граждан в России, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 15:02
Гость: Гуманитарий

Ну пошутили ребята, в ходе эксперемента. Ну, понятно, каждый может, что то выбирать, и ......вот и я о том, мечтать не вредно. У нас дальше экперемента никто не идёт. Перестройка, демократизация, гласность,ускорение, и тд.это эксперемент. А вот приватизация, это внедренный эксперемент без опробывания.
27.12.2016, 13:42
Гость: Европеец

Три с половиной года назад у жены был инсульт.
У нас в стране с этим проще. Например коляску за 500 я мог взять бесплатно, но я хотел Otto Bock и с доплатой это было возможно.
Многие вещи (ортезы, механизмы для реабилитации хождения) можно получить бесплатно. Единственным условием является (для всего над какую то сумму), что если эта вещь до 5 лет уже не нужна - надо ее вернуть, но если решите себе ее оставить - можете бесплатно.
Вот и лежат у меня эти вещи в гараже. Жена бегает как молодая и начинает входить в раж при покупках одежды и украшений, что свидетельствует о ее выздоровлении. Теперь покупаю (уже за свои) тросточки дамские Fayet в разных версиях, чтобы подходили к разной одежде.
27.12.2016, 12:52
Гость: Николай Иванович

Правильное предложение, только как будет реализовываться - вот вопрос. Мне ампутировали ногу и вот столкнулся с проблемами.Сразу же /за свой счет/ приобрел технические средства реабилитации- костыли и коляску, проходит полтора года и мне привозят такой же комплект уже за счет соцстраха , хотя основные расходы у меня идут на приобретение медикаментов из-за фантомных болей /специалисты и больные знают , что это такое/.
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