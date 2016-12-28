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Геннадий Онищенко высказался за запрет детского шампанского

11:10 28.12.2016
Фото kid-bum.com
Фото kid-bum.com

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против употребления в новогодние праздники детьми так называемого «детского шампанского», сообщает РИА Новости.

По словам Онищенко употребление подобной продукции имитирует распитие алкоголя и приучает к этому детей. «Никакого детского шампанского. Даже если это просто газированная вода, она имитирует сам процесс питья и это безобразие», - заявил он.

Онищенко добавил, что поддерживает правительство Литвы, которое рассматривает законопроект о полном запрете производства и продажи так называемого «детского шампанского».

Ранее СМИ сообщили, что в рамках борьбы с высоким уровнем алкоголизма в Литве, депутаты предложили запретить детское шампанское, а также игрушки и другие детские товары, которые напоминают алкогольную продукцию. 

Темы: Геннадий Онищенко, Здоровье, Дети
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 17:28
фанагория

Полностью согласна с вами . Детское шампанское приучает детей к пьянству он считает. Какая чушь.
28.12.2016, 17:23
А жаль, вот Собчак возмущается:

скоро и эскимо есть нельзя будет на людях. Она без эскимо жить не может. Да и Ляшко, скорее всего, против.
28.12.2016, 16:24
Татьяна Алексеевна

Онищенко - спящий красавец! Где ты РАНЬШЕ был? Проснулся? Может еще не поздно...
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