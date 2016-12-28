Геннадий Онищенко высказался за запрет детского шампанского

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против употребления в новогодние праздники детьми так называемого «детского шампанского», сообщает РИА Новости.

По словам Онищенко употребление подобной продукции имитирует распитие алкоголя и приучает к этому детей. «Никакого детского шампанского. Даже если это просто газированная вода, она имитирует сам процесс питья и это безобразие», - заявил он.

Онищенко добавил, что поддерживает правительство Литвы, которое рассматривает законопроект о полном запрете производства и продажи так называемого «детского шампанского».

Ранее СМИ сообщили, что в рамках борьбы с высоким уровнем алкоголизма в Литве, депутаты предложили запретить детское шампанское, а также игрушки и другие детские товары, которые напоминают алкогольную продукцию.