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В России создается уникальный препарат против рака

11:00 29.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Новый отечественный препарат против рака проходит вторую стадию клинических испытаний, сообщает РИА Новости.

Препарат носит рабочее название PD-1. По результатам уже проведенных испытаний ученые настроены весьма оптимистично. Препарат показал эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи.

Препарат относят к так называемому «таргетному» классу лекарственных средств. Отличие данного класса препаратов в том, что в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарств. Он запускает иммунную реакцию организма, которая позволяет бороться с опухолью. Тем самым шанс получают пациенты даже с самыми тяжелыми формами рака.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, новый препарат может быть доступен для пациентов уже через год или полтора. Она также добавила, что за результатами исследований PD-1 следит весь мир, так как Россия — одна из немногих стран, где создают подобного рода лекарство от рака.

Рак является одной из основных причин смертности в мире. В России от онкологических заболеваний страдают примерно 3 миллиона человек. По данным Минздрава РФ, за последние 10 лет количество больных раком выросло на 18%. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.

Темы: Новые лекарства и их перспективы, Онкологические заболевания и борьба с ними, Свойства лекарств и особенности их воздействия
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 19:21
Гость: Vbr

Нужное дело и средство.
29.12.2016, 18:21
Гость: ВВВ

Были бы бабки!
29.12.2016, 17:28
Гость: Елена Москва

Очередная сенсация безграмотных журналистов. Таргетные препараты существуют и разрабатываются уже не первое десятилетие. Они НЕ излечивают раки, а замедляют процесс и могут увеличивать выживаемость - то есть фактически продолжительность жизни больных. И это, в общем-то, тоже неплохо. То, чему в действительности стоило бы радоваться, так это тому, что процесс создания этих препаратов наконец-то официально запущен в нашей стране, что позволяет надеяться на достижение независимости в этой области от крупных западных фармацевтических концернов. Хотя, представляя себе жадность российских предпринимателей, на доступную цену этих препаратов, на мой взгляд, рассчитывать не стоит. А представляя себе жадность Минздрава, тем более.
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