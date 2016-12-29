В России создается уникальный препарат против рака

Новый отечественный препарат против рака проходит вторую стадию клинических испытаний, сообщает РИА Новости.

Препарат носит рабочее название PD-1. По результатам уже проведенных испытаний ученые настроены весьма оптимистично. Препарат показал эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головы и шеи.

Препарат относят к так называемому «таргетному» классу лекарственных средств. Отличие данного класса препаратов в том, что в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарств. Он запускает иммунную реакцию организма, которая позволяет бороться с опухолью. Тем самым шанс получают пациенты даже с самыми тяжелыми формами рака.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, новый препарат может быть доступен для пациентов уже через год или полтора. Она также добавила, что за результатами исследований PD-1 следит весь мир, так как Россия — одна из немногих стран, где создают подобного рода лекарство от рака.

Рак является одной из основных причин смертности в мире. В России от онкологических заболеваний страдают примерно 3 миллиона человек. По данным Минздрава РФ, за последние 10 лет количество больных раком выросло на 18%. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.