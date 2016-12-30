Москвичи стали меньше потреблять алкогольную продукцию

Жители столицы стали меньше употреблять алкогольную продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного нарколога Москвы Евгения Брюна.

По его словам в настоящее время в Москве зарегистрировано 80 тысяч человек с диагнозом алкоголизм.

«Все объективные и косвенные данные говорят о том, что пить в Москве стали меньше. В том числе и в Новый год. В Москве 80 тысяч человек больны алкоголизмом — это меньше 0,01%», - заявил он.

Брюн также отметил, что до 2014 года в столице после больших праздников на 15-20 процентов традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем. А в последние три года число обращений в праздничные дни растет всего на 5%. За год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя, что сопоставимо по уровню потребления с Европой, Америкой и Австралией.

Он добавил, что в новогодние праздники наркологи будут работать в штатном режиме. К пациентам будут выезжать бригады «скорой помощи», а при госпитализации они будут бесплатно получать помощь в полном объеме.