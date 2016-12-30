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Москвичи стали меньше потреблять алкогольную продукцию

11:01 30.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Жители столицы стали меньше употреблять алкогольную продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного нарколога Москвы Евгения Брюна.

По его словам в настоящее время в Москве зарегистрировано 80 тысяч человек с диагнозом алкоголизм.

«Все объективные и косвенные данные говорят о том, что пить в Москве стали меньше. В том числе и в Новый год. В Москве 80 тысяч человек больны алкоголизмом — это меньше 0,01%», - заявил он.

Брюн также отметил, что до 2014 года в столице после больших праздников на 15-20 процентов традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем. А в последние три года число обращений в праздничные дни растет всего на 5%. За год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя, что сопоставимо по уровню потребления с Европой, Америкой и Австралией.

Он добавил, что в новогодние праздники наркологи будут работать в штатном режиме. К пациентам будут выезжать бригады «скорой помощи», а при госпитализации они будут бесплатно получать помощь в полном объеме. 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Здоровье, Последствия употребления алкоголя
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 16:00
Гость: Николай

Так как ве больше и больше мусульман, скоро они станут большинством. Так же как и армян в Москве больше чем в самой Армении, так и по кавазким республикам скоро странет
30.12.2016, 13:24
Гость: Время Ч.

Хронические алконавты вымерли, молодежь упор на пиво делает, кто поденежнее - на коксе и траве сидят. Кто-то и сам гонит для себя. Я себе вот осенью наделал винишка сухого, яблочного.
30.12.2016, 13:20
Гость: Ну вот

приплыли, уже и москвичи на стекломой и боярку переходят. До чего страну кровавый режим довёл.
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