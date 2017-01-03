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В России начал работать федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов

12:15 3.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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С 1 января 2017 года в России начал работать федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов, сообщает ТАСС.

По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, данный регистр позволит оптимизировать распределение врачебных возможностей в отношении ВИЧ-позитивных пациентов, а частности речь идет о диагностике и лечении. Также данный регистр поможет стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными.

«Человек, у которого диагностирована ВИЧ-инфекция, сам заинтересован быть включенным в этот регистр, так как на основании него он будет получать лекарственные препараты», - добавил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

По официальным данным, сейчас в России зарегистрировано 824 тысячи случаев ВИЧ-инфекции, охват терапией в среднем по стране составляет около 40%. Регистр поможет понять и получить полную информацию о количестве инфицированных ВИЧ, а также какие схемы терапии используются и потребность пациентов в тех или иных лекарственных препаратах. А это, в свою очередь, поможет закупать лекарства в зависимости от потребностей каждого внесенного в регистр пациента.

Внесение в регистр является добровольным. Минздрав и Минюст высказались против законопроекта об обязательной регистрации пациентов с ВИЧ и ответственности за непостановку на учет.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Профилактика и лечение ВИЧ, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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03.01.2017, 16:11
Нахрен на дерьмо

деньги тратить.
03.01.2017, 12:58
тоже-врач

Обратите внимание на разницу в требованиях федеральных чиновников к себе и рядовым врачам. От рядовых врачей они требовали иметь списки и вести учёт спидоносов не представляя им для этого никаких ресурсов. А от себя родимых федеральный реестр сподобились пообещать только спустя 27 лет. Да ещё и денег на эту работу вытребуют немеряно. А пользы для врачей от этого реестра не будет. Добавится ещё одна процедура согласования с федералами. В своём высокомерии те не предусмотрят никакого облегчения учёта и планирования для низов, а запросов и отчётов нам спустят выше крыши.
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Смысл этот реестр имел бы, если бы он забрал на себя весь учёт спидоносов в России. Не требовал бы ничего, кроме экстренки в СЭС. Позволил бы специалистов работать со списками в реальном режиме, внося сведения о лечении однократно, а не в десять разных форм и журналов. Сам бы составлял все отчёты по регионам и участкам, планы медикаментозного обеспечения... и т.д.
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Это надо продумать, а потом изменить действующие приказы, чтоб реестр был вместо старой системы учёта, а не в дополнение к ней.
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