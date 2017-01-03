С 1 января 2017 года в России начал работать федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов, сообщает ТАСС.

По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, данный регистр позволит оптимизировать распределение врачебных возможностей в отношении ВИЧ-позитивных пациентов, а частности речь идет о диагностике и лечении. Также данный регистр поможет стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными.

«Человек, у которого диагностирована ВИЧ-инфекция, сам заинтересован быть включенным в этот регистр, так как на основании него он будет получать лекарственные препараты», - добавил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

По официальным данным, сейчас в России зарегистрировано 824 тысячи случаев ВИЧ-инфекции, охват терапией в среднем по стране составляет около 40%. Регистр поможет понять и получить полную информацию о количестве инфицированных ВИЧ, а также какие схемы терапии используются и потребность пациентов в тех или иных лекарственных препаратах. А это, в свою очередь, поможет закупать лекарства в зависимости от потребностей каждого внесенного в регистр пациента.

Внесение в регистр является добровольным. Минздрав и Минюст высказались против законопроекта об обязательной регистрации пациентов с ВИЧ и ответственности за непостановку на учет.