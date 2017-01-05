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Создано приложение по обучению первой помощи пострадавшим при терактах

12:02 5.01.2017

Британские программисты совместно с военными и гражданскими врачами разработали приложение для смартфонов, призванное обучить людей правильному оказанию первой медицинской помощи при терактах, сообщает BBC News.

Приложение под названием CitizenAID призвано обучить пользователя наиболее простым методам оказания первой медицинской помощи до прибытия на место происшествия экстренных служб. Система, в частности, включает в себя инструкцию того, как остановить сильное кровотечение – одну из основных причин смерти при терактах. В том числе тому, как правильно и безопасно наложить простой жгут.

Программа также объясняет, как определить тех, кто нуждается в помощи в первую очередь и что сказать спасательным службам, когда те уже прибыли на место. Разработчики приложения отмечают, что при теракте первыми на место прибывает полиция, которая сфокусирована на устранении угрозы повторения акта, но не на жертвах уже произошедшего теракта.

«У них нет времени, чтобы помогать людям, которые получили травмы, но время имеет важное значение для спасения жизни людей. Таким образом концепция CitezenAID позволяет вовлечь обычных граждан в процесс помощи пострадавшим», - говорят разработчики.

Они отмечают, что рекомендации в приложении опираются на опыт военных медиков, полученный ими на поле боя. В частности очень многие жизни можно спасти, только обладая навыками правильного наложения жгута, останавливающего кровотечение.

«Мы не пугаем общество, мы расширяем их возможности, предоставляя им систему того, как действовать в критической ситуации шаг за шагом. Потому что правильные действия в правильном порядке могут спасти жизнь», - резюмируют создатели приложения.

Данная обучающая система будет также доступна в виде брошюры и на специально-созданном веб-сайте. Приложение для смартфона является бесплатным и доступно по всему миру. Язык приложения - английский.
 

Темы: Помоги себе сам: забота о своем здоровье, Смартфоны и коммуникаторы, Софт и разработка новых программ, Здоровье
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Комментарии читателей
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05.01.2017, 14:14
Гость: Сталин такое приложение давно создал,

а подсказал Иван Грозный: совершил терракт, убивают и террориста, и всю его родню. Очень действенное приложение, ни айфонов, ни приложений не надо.
Есть и по проще мероприятия: коль скоро отрезанные от России территории получили "самостийность", то логично предположить, что "народам" лучше жить без русского народа-держиморды, стало быть, границы закрыть, никого не впущать. Что то мне подсказывает, что окромя ФСБ террактами некому заниматься станет.
05.01.2017, 13:26
Гость: Чем отличается

наложение жгута при теракте при наложении жгута при автоаварии?
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