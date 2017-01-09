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В Госдуме высказались за поощрение здорового образа жизни

20:06 9.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, комментируя антитабачную концепцию Минздрава России, заявил, что в борьбе с табакокурением не следует ограничиваться только запретительными мерами. По его мнению, необходимо поощрять людей, ведущих здоровый образ жизни, передает РИА Новости.

В частности, Морозов считает, что для таких граждан можно предусмотреть определенные льготы. «Нужно позитивную практику укреплять в сознании, потому что запретительные меры хороши, но многие из них имеют обратный эффект», - цитирует агентство парламентария.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию на 2017-2022 годы, которая предусматривает полный запрет доступности табачных изделий для лиц, родившихся после 2015 года. В Кремле заявили об отсутствии какой-либо позиции по данной инициативе, а мнения экспертов разделились. Одни отнеслись к ней отрицательно, предположив, что запрет приведет к переходу части табачного рынка на нелегальное положение. Другие идею поддержали, но подчеркнули, что ограничение доступности к табаку отдельных категорий населения не должно быть вырвано из концепции по борьбе с курением в целом.
 

Темы: Россия, Борьба с курением в России, Пропаганда здорового образа жизни, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 23:48
Воть

Здоровы люди это худые люди - проповедуют по телевизору. Жрать надо меньше - ответил Минздрав. Дума сказала - Верно!!!
09.01.2017, 22:40
Россиянин

"Держать и не пущать очень часто получается у нас в России, потому-что здешние вахтеры твердо усвоили следующие основные принципы рождения и жизнеспособности любой административной власти, будь-то управление крохотным сайтом или целой страной:
Единственным источником административной власти является страх.
Единственным инструментом воплощения власти является запрет чего-либо.
Запретом запрета рождается вертикальная иерархия власти.
Корпоративная тайна распределяется только у тех кто служит власти и зависит от нее2.
09.01.2017, 21:08
Засранц

Какую грандиозную мысль выстрадала дума, завтракая за счет нездорового населения страны анчоусы c кофию у буфете...
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