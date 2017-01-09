В Госдуме высказались за поощрение здорового образа жизни

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, комментируя антитабачную концепцию Минздрава России, заявил, что в борьбе с табакокурением не следует ограничиваться только запретительными мерами. По его мнению, необходимо поощрять людей, ведущих здоровый образ жизни, передает РИА Новости.

В частности, Морозов считает, что для таких граждан можно предусмотреть определенные льготы. «Нужно позитивную практику укреплять в сознании, потому что запретительные меры хороши, но многие из них имеют обратный эффект», - цитирует агентство парламентария.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию на 2017-2022 годы, которая предусматривает полный запрет доступности табачных изделий для лиц, родившихся после 2015 года. В Кремле заявили об отсутствии какой-либо позиции по данной инициативе, а мнения экспертов разделились. Одни отнеслись к ней отрицательно, предположив, что запрет приведет к переходу части табачного рынка на нелегальное положение. Другие идею поддержали, но подчеркнули, что ограничение доступности к табаку отдельных категорий населения не должно быть вырвано из концепции по борьбе с курением в целом.

