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В России могут запретить полную продажу табака родившимся после 2014 года

11:10 9.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Минздрав РФ подготовил новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года, сообщает газета «Известия».

По данным издания, документ уже направлен в ряд российских ведомств, включая Минфин, Минэкономразвития и так далее. Основной целью данной концепции является снижение распространенности потребления табака среди населения до 25% к 2025 году.

Новый документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при осуществлении междугородних и международных перевозок пассажиров, на остановках общественного транспорта и расстоянии 3 метров от них. Также на таком же расстоянии предполагается введение запрета на курение у подземных пешеходных переходов, зданий торговых центров. Также запрет распространяется на курение в личном автомобиле в присутствии детей, а также в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения, включая собственную квартиру.

Кроме того документ предусматривает запрет на полную продажу табака лицам, родившимся после 2015 года и позже. Даже после того, как данные лица достигнут совершеннолетия. Создатели концепции ссылаются на опыт ряда стран, где подобная мера уже активно обсуждается властями, в том числе в Великобритании и Новой Зеландии.

Также в документе предусматривается запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

Издание отмечает, что по данным опросов в 2016 году в России распространенность потребления табака среди взрослого населения страны с 2009 года снизилась с 39 до 33 процентов.

Темы: Борьба с курением в России, Табачная промышленность, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 20:17
ОяЁ.

Кроме того документ предусматривает запрет на полную продажу табака лицам, родившимся после 2015 года и позже.
09.01.2017, 20:02
для проходя

Кстати в Великобритании качество медицины хуже чем в России. Если в России медицина на отвратительном уровне то что в Великобритании.Мне страшно представить какова медицина у англичан.
09.01.2017, 20:01
что минздрав курит

Кроме того документ предусматривает запрет на полную продажу табака лицам, родившимся после 2015 года и позже. Даже после того, как данные лица достигнут совершеннолетия. Создатели концепции ссылаются на опыт ряда стран, где подобная мера уже активно обсуждается властями, в том числе в Великобритании и Новой Зеландии.
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Может Минздрав еще предложит легализовать однополые браки и сектантство как в Великобритании и Новой Зеландии. Мало ли какие законы в Великобритании.
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