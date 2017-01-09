В России могут запретить полную продажу табака родившимся после 2014 года

Минздрав РФ подготовил новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года, сообщает газета «Известия».

По данным издания, документ уже направлен в ряд российских ведомств, включая Минфин, Минэкономразвития и так далее. Основной целью данной концепции является снижение распространенности потребления табака среди населения до 25% к 2025 году.

Новый документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при осуществлении междугородних и международных перевозок пассажиров, на остановках общественного транспорта и расстоянии 3 метров от них. Также на таком же расстоянии предполагается введение запрета на курение у подземных пешеходных переходов, зданий торговых центров. Также запрет распространяется на курение в личном автомобиле в присутствии детей, а также в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения, включая собственную квартиру.

Кроме того документ предусматривает запрет на полную продажу табака лицам, родившимся после 2015 года и позже. Даже после того, как данные лица достигнут совершеннолетия. Создатели концепции ссылаются на опыт ряда стран, где подобная мера уже активно обсуждается властями, в том числе в Великобритании и Новой Зеландии.

Также в документе предусматривается запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

Издание отмечает, что по данным опросов в 2016 году в России распространенность потребления табака среди взрослого населения страны с 2009 года снизилась с 39 до 33 процентов.