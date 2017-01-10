]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Курильщики назвали утопией новую антитабачную стратегию

11:00 10.01.2017
Сигареты с зажигалкой © KM.RU, Алексей Белкин
Сигареты с зажигалкой © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Минздрав РФ подготовил новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. В ней, в частности, говорится о запрете продажи табака людям, родившимся в 2015 году и позже.

По словам эксперта, подобными запретами вряд ли можно чего-то добиться. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил исполнительный директор Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

«Мы, курильщики, действительно рассчитываем на изменение отношения к нам в серьезную сторону. Мы хотим, чтобы нам предлагали серьезные, взвешенные и реализуемые вещи», — заявил защитник курильщиков.

«Вместо этого нам предлагают бумаги, в которых написано, как хорошо быть добрым и здоровым. И это называется одним замечательным словом — утопия, которая, как мы знаем, представляет идеальную модель. Но идеальную с точки зрения автора — запретить, отказать и ограничить. Это работать, увы, не будет», — добавил Лоскутов.

Темы: Россия, Борьба с курением в России, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2017, 17:33
Виктор

А отчего же господа из Минздрава не разработали подобную АРХИЧУШЬ по отношению к алкоголю? К предприятиям быстрого питания? Или ещё остатки мозгов не провернулись? Господи, почему в Российских Министерствах столько ИДИОТОВ, откуда их берут?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.