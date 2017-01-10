Курильщики назвали утопией новую антитабачную стратегию

Минздрав РФ подготовил новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. В ней, в частности, говорится о запрете продажи табака людям, родившимся в 2015 году и позже.

По словам эксперта, подобными запретами вряд ли можно чего-то добиться. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил исполнительный директор Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

«Мы, курильщики, действительно рассчитываем на изменение отношения к нам в серьезную сторону. Мы хотим, чтобы нам предлагали серьезные, взвешенные и реализуемые вещи», — заявил защитник курильщиков.

«Вместо этого нам предлагают бумаги, в которых написано, как хорошо быть добрым и здоровым. И это называется одним замечательным словом — утопия, которая, как мы знаем, представляет идеальную модель. Но идеальную с точки зрения автора — запретить, отказать и ограничить. Это работать, увы, не будет», — добавил Лоскутов.