В ХМАО создадут выездные бригады для паллиативной помощи детям

В двух городах Ханты-Мансийского автономного округа в 2017 году планируется создать выездные бригады для детей, которым необходима паллиативная помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.

Специальные выездные бригады планируется создать в Нижневартовске и Сургуте. Сообщается, в состав бригад войдут психологи, неврологи и другие специалисты.

Планируется также тесное сотрудничество с представителями РПЦ. Отмечается, что подобные бригады могут стать альтернативой хосписам, так как 95% родителей хотят, чтобы их дети находились дома.

По мнению медиков, автономному округу необходимо как минимум шесть подобных бригад.